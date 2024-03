Starting Six: Conegliano percorso netto, Bergamo agguanta la salvezza

ROMA-Pasquale Di Santillo conduce la puntata odierna di Starting Six raccontandoci nei dettagli l’ultima giornata della Regular Season nella quale Conegliano ha completato il suo percorso netto centrando la 26a vittoria in altrettante gare. Secondo posto finale per Scandicci che vince in rimonta a Bergamo. Milano e Novara, nonostante le sconfitte nell’ultimo turno, si confermano rispettivamente al terzo e quarto posto. Pinerolo, Vallefoglia e Roma rispettivamente al sesto, settimo e ottavo posto, che valgono un posto nel tabellone dei quarti di finale, con le vittorie su Trento, Milano e Novara. In chiave salvezza lo sprint finale fa sorridere Bergamo che, con il punto conquistato contro Scandicci, centra l’obiettivo a spese di Cuneo che con la sconfitta di Firenze deve abbandonare la serie A1. Prima Fila sottolinea proprio l’impresa della formazione orobica che mantiene la massima categoria nella quale milita, in maniera consecutiva da ben 34 anni. Lo storico club, fondato nel 1991, non è certo quello delle stagioni gloriose degli scudetti e delle Coppe Internazionali, ma ora, con lo scampato pericolo, può ripartire con rinnovate ambizioni. Standing ovation per Roma che, dopo 26 anni ritorna nei Play Off firmando una grande impresa dopo conquistando l’8° posto praticamente con la stessa squadra della promozione dello scorso anno. Overthestat è dedicato come sempre ai numeri del campionato che incoronano Paola Egonu regina delle bomber pur senza scendere in campo a Vallefoglia