Carlo Parisi non è più il tecnico di Firenze

FIRENZE-Il Bisonte Firenze ha annunciato il divorzio dal tecnico Carlo Parisi e dal suo vice Marcello Cervellin. Si separano dunque i percorsi professionali con due allenatori, e soprattutto con due uomini, che rimarranno indissolubilmente legati alla storia della società. Carlo Parisi è arrivato a Firenze nel gennaio del 2023, e in un anno e mezzo ha sfiorato la prima storica qualificazione de Il Bisonte alle coppe europee e ha riportato la squadra in Coppa Italia, chiudendo la sua esperienza con 20 vittorie in 45 panchine da coach, per una percentuale di successi del 44,4%, seconda solo a quella di Caprara (44,8%) fra gli allenatori delle bisontine in A1.