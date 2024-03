Starting Six: Pasqua in campo per Gara 2 dei Quarti

ROMA-Consueto appuntamento del venerdì con Stating Six che in questo numero ripercorre Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off scudetto disputatesi mercoledì sera. Tutto come da pronostico per Conegliano, Scandicci e Milano, le prime tre della classifica finale della Regular Season che vincono i rispettivi confronti con Roma, Vallefoglia e Pinerolo. Tre partite dall’andamento diverso con le pantere che non hanno alcun problema contro le giallorosse, con la squadra di Barbolini che rischia di dover arrivare al tie break contro le marchigiane che si arrendono solo dopo un concitato quarto set, e Milano che invece vanno vicine al ko in casa contro una Pinerolo che, non avendo nulla da perdere, sciorinano una super prestazione e si arrendono soltanto al quinto set dopo aver lottato fino ai vantaggi. La sorpresa arriva dal Pala Igor dove Novara deve arrendersi sotto i colpi di Chieri che vince al tie break capitalizzando nel set decisivo una bella prestazione che l’aveva vista in vantaggio 0-2 prima di subire la rimonta di Akimova e socie che però si sono perse proprio nel momento decisivo del match. Prima Fila ci presenta Gara 2, già decisiva visto che le serie si giocano al meglio dei tre match. Le squadre sconfitte nel primo round sono obbligate a vincere se non vorranno dire addio alla corsa scudetto. Si parte sabato con Vallefoglia-Scandicci mentre le altre sfide andranno in scena a Chieri, Pinerolo e Roma nel giorno di Pasqua. Social Club, grazie alle qualificate spiegazioni di Giulia Pisani, attraverso le immagini offre allo spettatore l’approfondimento tecnico sui ruoli della pallavolo. Compiti e posizioni in campo delle centrali l’argomento della settimana.