Novara-Chieri da dentro o fuori: chi vince va in semifinale

NOVARA -Manca un solo posto per avere il quadro completo delle Semifinali Playoff Serie A1 Tigotà. Uno slot che si contenderanno l’Igor Gorgonzola Novara e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella decisiva Gara 3 di Quarti di Finale, dopo il successo collinare in Gara 1 al Pala Igor e la risposta novarese in Gara 2 al Pala Gianni Asti di Torino. Il match, in simulcast RaiPlay-Sky Sport Max dalle 20.30 di domani, mercoledì 3 aprile, e visibile sempre su VBTV, non ammetterà repliche: accederà al turno successivo chi trionferà nell’ultimo derby stagionale. Uno scontro impronosticabile dati i precedenti: il fattore campo non ha mai esercitato un ruolo determinante nei Playoff, mentre nel resto della stagione Novara ha festeggiato sia all’andata che al ritorno in campionato, mentre Chieri ha eliminato le cugine dalla Coppa Italia.

A seguito di sopraggiunti impegni istituzionali, diversamente dalle comunicazioni precedenti, la vincente del confronto sfiderà al Palaverde la Prosecco Doc Imoco Conegliano domenica 7 aprile alle 20.30, mentre la Savino Del Bene Scandicci e l’Allianz Vero Volley Milano cominceranno a fronteggiarsi sabato 6 aprile alla stessa ora, entrambe in diretta Rai Sport, Sky Sport Uno, NOW e VBTV.

PRECEDENTI: 18 (6 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 12 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Rachele Morello a Igor Novara nel 2019/2020



Anna Danesi (Igor Gorgonzola Novara)- « Il sentimento che prevale in questo momento è la voglia di fare una bella partita in casa e riscattare la sconfitta subita in gara uno. Con Chieri oramai ci si conosce tanto, sappiamo che loro sono una squadra molto ben organizzata e che ha dimostrato spesso e volentieri di poterci mettere in difficoltà. Mi aspetto una partita bella e combattuta, ancor più dura e complicata di quanto lo sia stata sabato e alla fine a prevalere sarà chi avrà più voglia di mettere la palla a terra e vincere. Da parte nostra dobbiamo mantenere la giusta pazienza, tenere sempre presente che in campo ci sono anche gli altri e reagire nel modo migliore a ogni eventuale momento di difficoltà ».

Max Gallo (Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri)- « Le due gare che abbiamo giocato hanno mostrato un certo equilibrio fra le due formazioni. Chi ha sfruttato meglio le situazioni che si sono presentate ha portato a casa la vittoria. Anche in gara 2 siamo stati in partita, nel primo set eravamo avanti 20-18, nel secondo non abbiamo sfruttato bene certe situazioni pagando anche un pizzico di sfortuna in alcune fasi. In gara 3 ci aspettiamo un'altra battaglia. Cercheremo di imporre il nostro gioco fin dall'inizio senza alcun timore, anche perché in queste gare abbiamo dimostrato di essere al livello di Novara ».

GARA 3 DI QUARTI PLAYOFF SERIE A1-

Mercoledì 3 aprile 2024, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Piana, Cerra