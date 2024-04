Starting Six: Conegliano, Scandicci e Milano avanti, Novara e Chieri alla bella

ROMA- Nella puntata di Starting Six al femminile del martedì Pasquale Di Santillo ci riporta a Gara 2 dei Quarti di finale dei Play Off che hanno permesso a Conegliano, Scandicci e Milano di slancio in semifinale. Le prime tre della Regular Season hanno eliminato rispettivamente Roma, Vallefoglia, e Pinerolo andando a vincere in casa loro. Le tre formazioni sconfitte escono comunque dalla corsa al titolo a testa alta dopo una stagione altamente positiva. Fanno notizia i 3200 del Palazzetto dello Sport di Roma che hanno tributato alle giallorosse una grande ovazione a fine partita come segno di ringraziamento per la straordinaria corsa dalla Serie A2 alle gare per lo scudetto. A Gara 3 invece Novara e Chieri con le ragazze di Bernardi che hanno espugnato il Pala Gianni Asti di Torino e pareggiato i conti con Chieri che aveva vinto la sfida del Pala Igor. Nella rubrica Overthestat come sempre l’analisi dei numeri del campionato che fotografano al meglio l’esito degli incontri.