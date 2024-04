Starting Six: Novara è la quarta semifinalista

ROMA- Nuovo appuntamento del venerdì con Starting Six condotto anche in questa puntata da Pasquale Di Santillo che ci racconta, attraverso le immagini, Gara 3 dei quarti di Finale Play Off che ha visto Novara conquistare la qualificazione, al termine di una partita equilibrata e sofferta, a spese di Chieri che è uscita a testa alta e con mille rimpianti dal campo dopo aver combattuto alla pari della squadra di Bernardi. In The List si presentano le Serie di Semifinale che prendono il via sabato con il confronto fra Scandicci e Milano, decisamente incerto, fra la seconda e terza della classifica della Regular Season. Sfida nella sfida quella fra Antropova ed Egonu le due opposte della nazionale che faranno di tutto per portare alla vittoria le rispettive squadre. . In Social Club le pillole di Piso, lo spazio riservato a Giulia Pisani che spiega i segreti di tre schemi fra regista e centrale ‘due’, ‘fast’ e ‘B’, simili fra loro ma tutti con lo stesso obiettivo: disinnescare i muro avversari.