Starting Six: Scandicci e Conegliano dominano Gara 1 di semifinale

ROMA- Puntuale, come ogni martedì e venerdì, torna l’appuntamento con Starting Six, in questo numero interamente dedicato ai Play Off Scudetto femminili. Gara 1 di Semifinale conclusesi entrambe per 3-0 con Scandicci e Conegliano che hanno fatto valere il fattore campo su Milano e Novara. La squadra di Barbolini, proprio nel momento topico della stagione, ha alzato il suo livello di gioco ed ha superato per la prima volta le lombarde dopo le tre sconfitte maturate in Regular Season e nella semifinale di Coppa Italia. Match&Play ci racconta della 45a vittoria di fila in stagione, senza sconfitte, delle ‘pantere’ di Santarelli che hanno surclassato le azzurre di Bernardi, impotenti davanti allo strapotere tecnico di Haak e socie. La rubrica Overthestat ritorna sul duello fra Antropova ed Egonu, a confronto nella sfida fra Scandicci e Milano. Primo round per l’italo-russa che con 19 punti ha contribuito pesantemente al successo delle sue compagne mentre Egonu, apparsa con le batterie scariche, ha comunque realizzato 17 punti ma con soltanto il 13% in attacco. Domani la rivincita a campi invertiti.