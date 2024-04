Novara firma l'impresa, battute le imbattibili e serie sull' 1-1

NOVARA- La Prosecco Doc Conegliano cade per la prima volta in questa stagione arrendendosi 3-2 (25-17, 25-23, 17-25, 14-25, 15-12) al cospetto di un Igor Gorgonzola Novara capace, in Gara 2 delle semifinali Play Off , di mettere sotto le invincibili, prima dominando i due set iniziali, poi subendo la rimonta delle pantere, ed infine imponendosi in un tie break condotto in vantaggio sin dall'inizio. Un tripudio sugli spalti del gremitissimo Pala Igor che hanno potuto assistere alla migliore prestazione stagionale delle azzurre trascinate dall' MVP dell’incontro Greta Szakmary e dalla top scorer Marina Markova (26) che ha vinto in volata il duello con la pari-ruolo Isabelle Haak (25). La serie per accedere alla finale si riapre e sarà decisa nel confronto di sabato sera al Pala Verde.

Igor in campo con Markova opposta a Bosio, Danesi e Bonifacio al centro, Bosetti e Szakmary in banda e Fersino libero; Conegliano con Wolosz in regia e Haak in diagonale, Fahr e Lubian centrali, Robinson-Cook e Plummer schiacciatrici e De Gennaro libero.

La Igor parte forte con Markova (3-1, ace poi maniout dopo uno scambio infinito per il 7-3) mentre Conegliano ricuce lo strappo un break alla volta, fino all’11-11 che porta Bernardi al timeout. Ancora ace di Markova (13-11) e Bosio firma il 17-12 di seconda, con le azzurre che mantengono le distanze con Szakmary (22-16, parallela vincente) e arrivano al set point con l’ace di Danesi (24-17). Chiude ancora Szakmary, 25-17.

Novara riparte forte (5-2, maniout di Szakmary), Conegliano mette la freccia con Plummer (8-10) ma Novara si riporta avanti con l’ace di Bosetti (12-11) e il muro di Danesi (13-11); Robinson-Cook in maniout (16-16) innesca il punto a punto rotto dalla diagonale di Szakmary (21-19) e dal muro di Markova che vale il +3 (22-19). Plummer è l’ultima ad arrendersi (24-23) ma Markova in parallela fa 25-23.

Spalle al muro, Conegliano reagisce alla grande e fa 2-6 con Markova e poi ancora 2-9 mentre Bernardi manda in campo Buijs in banda; Bonifacio a muro ci prova (4-9) ma Conegliano alza il livello di servizio e muro e scappa 10-20 con la parallela di Haak mentre tra le azzurre ci sono in campo Barotlucci e Akimova. Proprio quest’ultima ci prova fino alla fine (diagonale vincente, 17-23) ma Conegliano chiude 17-25 e rimane in partita.

Due ace di Plummer (0-3) e uno di Bosio (2-3) ma è a muro che Conegliano scava il solco, complice anche il servizio di Haak (ace, 4-8) con Bernardi che ferma il gioco. Plummer in diagonale scappa via (7-12), Haak ipoteca il set sul 10-18 con un attacco e un servizio a segno e il parziale termina poco dopo, 14-25, con un altro muro vincente delle venete.

Due diagonali a segno di Bosetti (2-1) e Markova che trova subito il break che si rivelerà poi decisivo “inchiodando” il 3-1; cinque errori in battuta consecutivi delle ospiti valgono l’8-6, Markova concretizza una gran difesa della neo entrata Bartolucci (9-6) e la Igor mantiene il vantaggio fino al 14-11, sigillato a muro da Szakmary. Un’invasione di Robinson-Cook fa esplodere il Pala Igor e manda le squadre a gara tre (15-12).

I PROTAGONISTI-

Greta Szakmary (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto questa sera e sono fiera di far parte di questo gruppo. A Treviso avevamo subito dall’inizio alla fine, abbiamo lavorato per scendere in campo oggi e mostrare che non siamo quella squadra ma semmai questa vista stasera. Abbiamo ritrovato il fuoco negli occhi con cui abbiamo ribaltato la serie con Chieri e ora guardiamo alla partita di sabato come una splendida opportunità: loro sono fortissime, non perdevano da un anno… ma noi a questo punto faremo di tutto per prolungare la nostra avventura nei playoff ».

Alessia Gennari (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' la prima sconfitta della stagione? Non mi focalizzerei su questo, siamo ai playoff e affrontiamo squadre fortissime, una sconfitta non è un dramma, ma dobbiamo prenderne coscienza e capire cosa non ha funzionato. Loro hanno giocato con uno spirito diverso rispetto a gara1 e anche tecnicamente hanno cambiato qualcosa, noi abbiamo tardato a prendere le contromisure e questo ha complicato la partita. A parte il terzo e quarto set non abbiamo trovato il nostro ritmo, abbiamo commesso troppi errori e da domani inizieremo a studiare cosa non ha funzionato per giocare sabato la nostra partita e conquistarci la finale al Palaverde ».

IL TABELLINO-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 3-2 (25-17 25-23 17-25 14-25 15-12)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 5, Danesi 6, Markova 26, Szakmary 12, Bonifacio 7, Bosio 4, Fersino (L), Akimova 2, Chirichella 1, Bartolucci, De Nardi, Buijs. Non entrate: Guidi (L), Kapralova. All. Bernardi.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Lubian 8, Wolosz 3, Plummer 21, Fahr 7, Haak 25, Robinson-cook 12, De Gennaro (L), Gennari, De Kruijf, Bugg. Non entrate: Lanier, Squarcini, Piani, Bardaro (L). All. Santarelli.

ARBITRI: Pozzato, Cappello.

Durata set: 28', 30', 25', 25', 23'; Tot: 131'.

MVP: Greta Szakmary (Igor Gorgonzola Novara)