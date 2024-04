Starting Six: storiche imprese per Scandicci e Novara

ROMA- Starting Six ci offre questa settimana le due storiche imprese firmate da Scandicci e Novara in Gara 2 dei Play Off Scudetto. La squadra di Barbolini ha espugnato l’Allianz Cloud chiudendo i conti con Milano conquistando, per la prima volta nella sua storia la serie che vale lo scudetto. Per Barbolini si tratta dell’8a finale per il tricolore. Il tecnico modenese potrà puntare suo sesto titolo della sua fulgida carriera. Match Play racconta della sconfitta delle ‘imbattibili’ al Pala Igor dopo 45 vittorie di fila. Conegliano cade per mano di una Novara che non ha sbagliato nulla. Le azzurre trascinate da Markova e Szakmary prima vanno avanti di due set, si fanno rimontare ma poi affrontano in maniera sfrontata e senza paura il tie break e conquistano uno storico successo che profuma di impresa e che permette alle piemontesi di giocarsi domani al Pala Verde la chance di conquistare la finale. Social Club è affidato alla sapiente competenza tecnica di Giulia Pisani che, in ‘pillole di Piso’ spiega come le opposte possono essere servite in seconda linea per confezionare attacchi da diverse posizioni, Zero, gamma e pipe, che possono sorprendere muri e difese avversarie.