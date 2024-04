Starting Six: per Conegliano sesta finale scudetto di fila

ROMA- Starting Six del martedì ci regala le immagini ed i commenti su Gara 3 delle semifinali Play Off con Conegliano che, davanti ai cinquemila del Pala Verde, ha battuto Novara in tre set, vendicando la sconfitta di Gara 2 unico ko stagionale, e conquistando l’8a finale in 11 anni, la sesta di fila. Trascinata da Plummer (MVP dell’incontro con il 52% in attacco) ed Haak (top scorer con 18 palloni vincenti) la formazione di Santarelli ha chiuso perentoriamente i conti ribadendo il suo ruolo di superfavorita in tutte le competizioni.