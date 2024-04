Elena Perinelli è una giocatrice di Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Elena Perinelli, capitana della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, con la scomparsa del club lombardo dalla serie A1, ha deciso di tornare a giocare in Piemonte firmando un contratto che la legherà per la prossima stagione alla Wash4green Pinerolo. Schiacciatrice, classe 1995, 181 cm, di Varese, la scorsa stagione in A1 capitano della Trasportipersanti Casalmaggiore è in grado di garantire potenza ed esperienza.