Starting Six: Scandicci sbanca il Pala Verde

ROMA - Grazie a Starting Six del venerdì possiamo rivivere le emozioni di Gara 1 della Serie di Finale Scudetto che ha visto, al termine di una partita dagli alti contenuti tecnici e spettacolari, la Savino Del Bene Scandicci ribaltare il pronostico andando a vincere, dopo aver annullato due match ball, al tie break nell'inviolato Pala Verde, gremito da oltre 5000 spettatori, al cospetto di una Conegliano che, dopo la battuta di arresto in Gara 2 di semifinale contro Novara, ha subito la seconda sconfitta in tre partite facendo registrare qualche crepa in una struttura di squadra perfetta per tutta la stagione che ha fruttato una serie positiva di 45 vittorie di fila. Non c'è però tempo per festeggiamenti e recriminazioni, le due apsiranti al tricolore domani saranno di nuovo di fronte a Firenze per Gara 2.

Overthestat analizza, attraverso i numeri, i motivi del successo delle toscane contro le pantere. Da circoletto rosso la performance di Antropova (MVP del match con 31 punti e il 50% di efficienza il attacco) determinante per il successo della sua squadra mentre una sempre strepitosa Haak (34 punti e il 50% in attacco) non è riuscita a far sorridere Conegliano. L'equilibrio in campo fra le due squadre è rimarcata dal numero di errori (39 per Conegliano contro i 33 di Scandicci), quasi in parità la sfida degli ace (9 per le pantere 8 per le toscane). Decisivi i muri (7 a 14 a favore di Scandicci).

Le ‘Pillole di Piso’ , proposte come sempre nella rubrica Social Club, attraverso la spiegazione tecnica di Giulia Pisani, analizzano gli attacchi dalla seconda linea delle schiacciatrici, la pipe e le possibili varianti.