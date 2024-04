Starting Six: vendetta Conegliano a Palazzo Wanny

ROMA-Starting Six al femminile del martedì ripercorre le fasi più belle della splendida Gara 2 della Finale scudetto con Conegliano che pareggia i conti vincendo, come aveva fatto Scandicci al Pala Verde, al tie break la battaglia con la formazione di Barbolini. Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo ci raccontano come a Palazzo Vanny siano stati i minimi dettagli a fare la differenza fra due squadre che hanno viaggiato in questa finale sul filo dell’equilibrio. La straordinaria prova di Monica De Gennaro (MVP del match) e le sue difese sono state una delle chiavi di volta del successo delle pantere. In Overthestat l’analisi spietata del match attraverso i numeri. Scandicci, pur sbagliando meno delle avversarie (24 contro 35 errori), ha ricevuto ed attaccato peggio delle ragazze di Santarelli (36% contro 40% in attacco) (36% contro 53% in ricezione). Alle toscane non sono bastati i 34 punti della sempre più convincente Antropova. Match&Play porta lo spettatore nelle emozioni che regala il campionato di A2 dove è iniziata la sfida per la seconda promozione in A1, dopo quella di Perugia centrata già nella Pool Promozione. In Gara 1 la CDA Talmassons è andata a vincere a Castellanza sulla Futura Giovani Busto Arsizio guadagnandosi il match point decisivo da giocare davanti al proprio pubblico giovedì sera. Nel successo delle friulane determinante la palleggiatrice nigeriana naturalizzata italiana Chidera Blessing Eze.