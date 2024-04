Play Off scudetto: Conegliano a Firenze per il tricolore

FIRENZE -Dopo quattordici set, di cui quattro ai vantaggi, e oltre sette ore di gioco in tre partite, la Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Tigotà si appresta a vivere il primo match potenzialmente premiante, Gara 4. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, che aveva iniziato la Serie perdendo in casa contro la Savino Del Bene Scandicci, ha infatti ribaltato la situazione con due successi consecutivi, portandosi sul 2-1 e guadagnandosi il primo match point tricolore davanti al pubblico fiorentino di Palazzo Wanny. Per ragioni televisive, l'incontro è stato posticipato alle 20.45 e andrà in diretta televisiva su Rai Sport e in simulcast su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, mentre sul web lo scontro sarà visibile su NOW e VBTV. Nonostante non sia terminata al tie-break come le precedenti sfide, Gara 3 ha sicuramente regalato spettacolo ai tifosi presenti sugli spalti e da casa. Il livello della contesa si è dimostrato eccelso, con due set infiniti terminati ai vantaggi 30-28 e 29-27, e attacchi e difese da capogiro. Haak e Antropova, 102 e 91 punti e 1 MVP a testa nelle tre partite, hanno continuato a rubare l'occhio, servite splendidamente da Wolosz e Ognjenovic, che hanno confermato il loro status tra le migliori registe in circolazione. Grande supporto sotto il tetto del Palaverde anche da Plummer, che come un diesel ha brillato negli ultimi set di Gara 3, e da Herbots, imprendibile a tratti e lucidissima anche nel finale. Ad arricchire una Gara 4 potenzialmente esplosiva anche lo spettacolo del prepartita, con il calciatore ex Real Madrid, Fiorentina e Inter Borja Valero che porterà la coppa sul campo e la Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri in scena per l'Inno di Mameli.

PRECEDENTI: 32 (26 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano, 6 successi Savino Del Bene Scandicci

EX: Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Fabio Gabban a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017



Dichiarazioni:



Massimo Barbolini (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Ci prepariamo a questa Gara-4, consapevoli di dover fare meglio di Gara-3, anche se sarà difficile in quanto, a livello di numeri, è stata la nostra migliore gara di queste di queste tre partite. Il problema è che c'è sempre un avversario con cui ti scontri, un avversario che l'altra sera ha fatto sicuramente meglio di noi nei momenti più importanti, per cui dobbiamo fare qualcosa in più se vogliamo allungare la serie, se vogliamo tornare a giocarci in una gara secca questo Scudetto. La strada è tanta da fare, però penso che fino ad oggi abbiamo giocato più o meno alla pari. C'è la consapevolezza che stiamo giocando una bella pallavolo, l'obiettivo di andarsi a giocare tutto martedì in Gara-5 rimane un sogno che dobbiamo fare di tutto per raggiungere ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Prima della finale avevo detto che sarebbe stata una serie lunga e combattuta, non erano parole di circostanza e i fatti mi stanno dando ragione. Scandicci si è dimostrata una squadra fortissima, veniva da una semifinale dove aveva dominato una corazzata come Milano arrivando per la prima volta a conquistarsi la finale e da subito abbiamo visto di che pasta è fatta la squadra toscana. Stiamo vivendo una finale bellissima, c'è spettacolo, c'è agonismo, c'è pathos, due squadre che stanno vendendo cara la pelle su ogni pallone per provare a conquistare lo scudetto, penso che il pubblico della pallavolo italiana si stia divertendo, eccome. Credo che domani sarà un'altra occasione di grande spettacolo ed emozioni, le due squadre hanno dimostrato il loro livello altissimo, la profondità della rosa, l'importanza delle alternative dalla panchina, ci sono tutti gli ingredienti per un'altra grande sfida. Noi siamo pronte, ovviamente dopo tre lunghe battaglie affiora la stanchezza, ma è inutile guardare indietro, la squadra è focalizzata sulla prossima partita, un passo alla volta per centrare il nostro obiettivo. Non credo potrà cambiare molto rispetto alle prime tre gare, l'unica cosa che posso chiedere in più alle mie ragazze è di essere più ciniche, loro non sbagliano quasi mai e anche noi dobbiamo commettere meno errori ed essere spietati quando abbiamo l'occasione. Sarà una gara4 dove bisognerà dare il tutto per tutto ».

GARA 4 DI FINALE PLAYOFF-

Sabato 27 aprile 2024, ore 20.45

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Cesare, Goitre