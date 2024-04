Starting Six: match point per Conegliano

ROMA -Starting Six del venerdì dedica la copertina a Gara 3 della Finale Play Off scudetto in cui Conegliano ha ribaltato la situazione portando la serie sul 2-1 imponendosi in quattro set contro una Scandicci che ha ancora una volta venduto cara la pelle cedendo il primo ed il secondo set solo ai vantaggi dopo due battaglie sempre sul filo dell’equilibrio e vincendo il secondo riaprendo momentaneamente il match. Conegliano ha leggermente fatto pesare il maggiore tasso tecnico nel quarto set, condito dalle bordate della Haak (41 punti), nel quale però la solita straordinaria Antropova ha tenuto sempre in quota la formazione di Barbolini. Il finale a favore delle pantere le porta ora ad un solo successo da una sola vittoria dal settimo scudetto.

Overthestat, come sempre, analizza nei dettagli i numeri della sfida che danno anche in questa occasione ragione a Conegliano con il 58% in attacco contro il 50% delle ragazze di Barbolini e il 58% contro il 43% in ricezione. Leggermente meglio a muro le toscane (11 a 10) che invece hanno commesso meno errori delle avversarie 12 contro 22.

Match&Play ci porta nel campionato di A2 nel quale Talmassons, non senza sorpresa, ha raggiunto Perugia, che aveva vinto la Pool Promozione, in A1 festeggiando a Latisana, in Gara 2 della finale nella quale ha ribadito il successo di Gara 1 contro la Futura Busto Arsizio, una promozione che ha del miracoloso dopo il quarto posto in Pool Promozione soprattutto considerata la giovanissima età della rosa di Barbieri. Per le friulane si tratterà dell’esordio assoluto nella massima serie.