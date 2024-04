Starting Six: Conegliano è ancora tricolore

ROMA- Il racconto, a tre giorni di distanza, del settimo trionfo tricolore di Conegliano è ingrediente principale di Starting Six di questo martedì. Eleonora D’Alessandro e Pasquale Di Santillo ripercorrono le emozionanti fasi finali della stagione raccontando come, in Gara 4 la squadra di Santarelli si sia presa di forza un titolo che Scandicci ha fatto l’impossibile per strapparle di mano. La partita decisiva di Palazzo Wanny è stata, come nelle altre della Serie, una vera e propria lotta che nelle fasi inziali sembrava essere pendere dalla parte della squadra di Barbolini, capace di vincere il primo set e di partire di slancio anche nel secondo. Le pantere hanno saputo attendere il momento giusto, e, sfruttando anche la potenza di Lubian al servizio, hanno trovato le risorse per rimontare, fare proprio il secondo parziale e poi dominare il terzo ed il quarto, inanellando il terzo successo stagionale dopo la Supercoppa e la Coppa Italia, in attesa di sfidare Milano nella Super Final di Champions League in programma domenica 5 maggio.