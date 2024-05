Volley Mercato: Martina Ferrara firma per Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- La CDA Volley Talmassons, in vista dell’esordio in A1 l’arrivo del nuovo libero, Martina Ferrara. La giocatrice campana porta con sé non solo le sue abilità tecniche e atletiche, ma anche una mentalità vincente e un impegno costante nel volersi sempre migliorare.

LA CARRIERA-

Nata il 28 gennaio 1999 ad Avellino, Martina, nelle ultime due stagioni, ha giocato con la Roma Volley Club, dove ha dimostrato il suo valore vincendo prima da protagonista il campionato in Serie A2 e confermandosi con determinazione anche in Serie A1. Nonostante la sua giovane età, inoltre, ha già accumulato anche altre importanti esperienze nella massima serie con squadre come Casalmaggiore, Scandicci e Club Italia. Oltre alla vittoria della Coppa Italia e del Campionato di Serie A2 con la Roma Volley Club, può vantare 4 titoli italiani giovanili e la partecipazione al mondiale nel 2018 con la nazionale italiana Under 19.

Le parole di Martina Ferrara-

Qual è stata la tua motivazione principale nel decidere di unirti alla Cda Volley Talmassons Fvg e come è nata questa possibilità di trasferirsi in Friuli?

« Indubbiamente il motivo cardine per cui ho deciso di unirmi alla CDA Talmassons Fvg è la solidità del progetto e della società, di cui ho sempre sentito parlare un gran bene. Diciamo che da questa base la scelta di trasferirmi in Friuli è stata semplice ».

Hai seguito la Cda in questa stagione? Ti aspettavi vincesse i playoff?

« Ho seguito abbastanza il percorso della CDA e penso che sia stato in continuo crescendo: ho notato tanta alchimia e tanta voglia da parte della squadra e penso siano elementi fondamentali per raggiungere grandi obiettivi ».

Quali obiettivi individuali e di squadra ti sei prefissata per questa nuova stagione?

« Sicuramente uno degli obiettivi, sia a livello individuale che di squadra, è lavorare con ambizione: senza accontentarsi e provando sempre a fare qualcosa in più. Non mi piace dare sentenze prima, mi piace dimostrare in campo. Penso che da un gruppo coeso e ambizioso possano venir fuori dei buoni risultati ».

Da Roma al Friuli, cosa ti aspetti da questo nuovo ambiente?

« Diciamo che ci sono tante differenze tra i due contesti: Roma è una città meravigliosa, tanto grande e decisamente affollata; il Friuli è un territorio che conosco poco, ma quel poco che conosco mi piace veramente tanto; per cui non vedo l’ora di perlustrare da cima a fondo questa regione e innamorarmene ».

Quali sono le tue aspettative per il tuo ruolo nella squadra e come pensi di contribuire in una società che affronterà per la prima volta nella sua storia la Serie A1?

« Personalmente non vedo l’ora di ricominciare in questo nuovo contesto; mi piace fare squadra e sono il tipo di giocatrice e persona a cui piace migliorare sotto ogni aspetto. Sono convinta che ci siano tutti i presupposti per crescere insieme ».

Quali potranno essere le differenze principali tra la tue esperienze precedenti e questa nuova sfida?

« In generale credo ogni esperienza sia a sé: nel senso che ogni nuovo contesto presenti cambiamenti, sogni, aspettative e prospettive diversi. Per me è un onore far parte della storia di questa società e sono sicura che insieme ci divertiremo ».

Qual è il messaggio che vorresti mandare ai tifosi e agli appassionati?

« Ragazzi abbiamo bisogno di voi! Ho sempre pensato che i tifosi siano il giocatore in più: avere la giusta carica nei momenti di difficoltà e avere un palazzetto pieno che ti supporta sempre fa’ la differenza. Vi aspettiamo in tantissimi: noi in campo e voi con noi! Ci vediamo presto ».

Le parole del tecnico Leonardo Barbieri-

« Ho avuto la fortuna di allenare Martina a Baronissi. Ha già alle spalle una carriera davvero importante, conosce già la Serie A1 e questo per noi è importante. Anche se è ancora giovane ha accumulato parecchia esperienza ad alto livello in queste stagioni. A Talmassons può crescere ulteriormente , è infatti una giocatrice che ancora ampi margini di miglioramento. A livello caratteriale mi ha impressionato fin da subito la sua determinazione, la sua voglia imporsi. Una ragazza dalla personalità molto forte, che in campo ci mette sempre tanto cuore ».