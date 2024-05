Volley Mercato: a Bergamo sbarca Michaela Mlejnkova

BERGAMO- Michaela Mlejnkova è pronta a sbarcare a Bergam o. E porta con sé una dote di esperienza e trofei conquistati in Europa, dalla Francia alla Germania, dalla Repubblica Ceca alla Grecia: lo scudetto in Francia con Le Cannet, la Coppa e la Supercoppa in Germania con lo Stoccarda e in ultimo la Coppa in Grecia con l’Olympiacos, solo poche settimane fa.

La schiacciatrice nata il 26 luglio 1996 è il capitano della Nazionale Ceca, con cui ha conquistato una medaglia d’oro nella European Golden League, due medaglie d’argento e una di bronzo, nella FIVB Challenger Cup e nella Golden League.

Le parole di Michaela Mlejnkova-

« Quello italiano è sempre stato il campionato dei miei sogni quello in cui ho sempre voluto giocare. Insieme a quello turco, è uno dei migliori, probabilmente il migliore. Bergamo mi ha fatto un’offerta a cui non potevo dire no: qui trovo un club con una grande storia, una grande città, un super allenatore e il massimo campionato italiano. Tutto quello che cercavo! ».

Mlejnková, terminata l’avventura nel campionato greco con la maglia dell’Olympiacos sfiorando la conquista dello scudetto, si è messa al lavoro con la sua Nazionale.

« Ma non vedo l’ora di venire da voi! Sono curiosa di conoscere l’ambiente e i tifosi. E di farmi conoscere: vedrete che tanto sono calma fuori dal campo, quanto in campo non risparmio invece di mostrare le mie emozioni ».