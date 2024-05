Volley Mercato: Francesca Scola in cabina di regia a Busto

LA CARRIERA-

Nata a Milano il 15 settembre del 2001, alta 183 centimetri, laureata in economia, il nuovo palleggio della Uyba, pur in giovane età, vanta già una più che discreta esperienza ai massimi livelli della pallavolo femminile italiana.

Francesca Scola si è messa in grande evidenza già nelle categorie giovanili. Avvicinatasi alla pallavolo all’età di 11 anni ha ben presto espresso il suo grande talento. Con la maglia del Volleyro di Casal De’ Pazzi ha vinto il titolo italiano Under 16 nel 2016, e due volte quello Under 18 nel 2017 e nel 2018. Titoli che Francesca Scola conquista recitando il ruolo della protagonista, come testimonia il premio alla miglior palleggiatrice vinto sia nel 2017, sia nel 2018.

Intanto arrivano anche grandi soddisfazioni con la nazionale: in maglia azzurra vince il Mondiale Under 18 in Argentina e il titolo europeo Under 19 a Tirana.

Il momento del grande balzo arriva all’inizio della stagione 2018-2019 quando passa al Club Italia e vive l’emozione dell’esordio in Serie A1 totalizzando 24 presenze. Nei due campionati successivi, Francesca Scola matura un’importante esperienza in Serie A2 alla LPM Bam Mondovì.

Nell’estate del 2021 firma con la Del Savio Vallefoglia e torna in Serie A1, giocando sei partite. Nel campionato 2022-2023 passa a Casalmaggiore dove totalizza 12 presenze. Nella scorsa stagione, infine, il ritorno in Piemonte dove ha vestito la maglia della San Bernardo Cuneo.

Nella stagione 2023-2024 con la maglia della San Bernardo Cuneo, Francesca Scola ha totalizzato 2 presenze, scrivendo a referto 6 punti. Alta la percentuale tenuta al servizio dove ha commesso 10 errori su 52 battute eseguite. La sua percentuale in attacco è stata del 36,4%, mentre è andata tre volte a muro, due delle quali si sono rivelate vincenti. (statistiche legavolley femminile)

Le parole di Francesca Scola-

«Sono molto felice di essere arrivata alla Uyba una squadra che ho seguito spesso quando ero piccola. Non vedo l’ora di giocare alla E-work Arena: ogni volta che ci sono venuta da avversaria, il tifo si è sentito, eccome… Sono contenta stavolta di averlo dalla mia parte. Invito tutti a seguirci e starci vicini sin dall’inizio. Se penso alla prossima stagione, ho grandi aspettative: di crescita personale e di risultati da raggiungere, che condividerò con le mie compagne. Giocando nella massima serie già da qualche anno, ho maturato una maggiore esperienza che ora voglio mettere a disposizione della squadra».