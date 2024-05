Volley Femminile: Scandicci saluta Massimo Barbolini

Alla guida della Savino Del Bene Volley per quattro stagioni, il tecnico nativo di Modena ha collezionando un totale di 175 panchine, 130 vittorie e 45 sconfitte, per una percentuale di successi del 74,29%, numeri che fanno di Barbolini l’allenatore più longevo e vincente nella storia della società.

Alcuni dei momenti più belli negli annali del nostro club sono legati proprio a Massimo Barbolini che, nel 2020-2021, ha riportato la nostra società a partecipare ad una coppa europea, qualificando la squadra alla CEV Challenge Cup. Un coppa poi vinta nella stagione successiva e che ha rappresentato il primo trofeo internazionale vinto dalla nostra società.

Dopo aver alzato al cielo la terza coppa europea in ordine di importanza, nel 2022-2023 Barbolini ha condotto la squadra ad un altro successo continentale, stavolta più prestigioso, dato che la sua Savino Del Bene Volley ha trionfato nella CEV Cup, conquistando il titolo nella doppia finale contro le rumene dell’Alba Blaj.

Sempre nello stesso anno, Barbolini ha avuto il merito di guidare la squadra ad ottimi risultati anche in campionato e grazie al secondo posto di fine regular season, la Savino Del Bene Volley è potuta tornare a disputare la CEV Champions League, competizione alla quale la nostra società non partecipava dall’annata 2020-2021.

Barbolini è stato per la Savino Del Bene Volley tecnico di record e di prime volte assolute, lo scorso anno ha chiuso la stagione regolare guidando la sua squadra al suo massimo di punti e di successi in Serie A1, facendo registrare 21 vittorie e 63 punti. Un primato ritoccato nella stagione appena conclusa, nel 2023-2024 infatti la Savino Del Bene Volley ha concluso la regular season sempre con 63 punti, ma con 22 vittorie. Ad impreziosire l’ultima stagione è poi arrivata la prima storica partecipazione alla Finale Scudetto per la Savino Del Bene Volley, con la nostra formazione che si è spinta fino al capitolo conclusivo della stagione, giocando la finale per il titolo italiano nella serie contro Conegliano.