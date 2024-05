Volley Mercato: Vittoria Piani sarà l'opposto di Bergamo

Le parole di Vittoria Piani-

« E’ stato un anno incredibile ho capito che le medaglie arrivano con tanta, tanta fatica, ma poi ti rendono fiera. I risultati fanno molto bene all’anima. Sono arrivata a Conegliano con l’obiettivo di migliorare me stessa ed è successo grazie alla squadra, allo staff e alla società ho riscritto la mia storia con tanta grinta che ora voglio portare a Bergamo. Conosciamo tutti la storia di Bergamo. Ho giocato tante volte da avversaria e mi avrebbe sempre fatto piacere far parte di questa storia. Ora sono fiera di avere questa opportunità. E’ un onore che mi abbiano scelto per indossare questa maglia. Tra le veterane? Non mi era mai successo… Posso portare tanta grinta perché non mollo mai. Poi comunque cresceremo insieme! Nella stagione appena conclusa ho avuto compagne di squadra incredibili, come atlete e come persone, sono delle macchine inarrestabili in allenamento come in gara, nessuno molla mai. Porterò questo esempio con me e proverò a trasmetterlo alle nuove compagne. Da avversaria è sempre molto fastidiosa da affrontare, in un ambiente e con un tifo che si fanno sentire. Sarà bello averli finalmente dalla mia parte ».