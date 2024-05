Volley Mercato: Adhu Malual da Milano a Firenze

FIRENZE -Una vicecampionessa d’Europa come opposto. Il Bisonte Firenze ha ingaggiato in posto due della ventitreenne Adhu Malual , che appena una settimana fa ha giocato la finale di Champions League con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano, perdendola al cospetto di Conegliano ma risultando decisiva con i suoi ingressi in battuta – tre ace a referto – per portare la partita al quinto set. Una stagione, l’ultima, in cui ha potuto condividere il suo ruolo con una campionessa come Paola Egonu, confermando nelle occasioni che ha avuto – MVP per esempio contro Pinerolo con 26 punti – tutte quelle potenzialità che aveva già mostrato con Casalmaggiore e Club Italia in A1 e con le varie nazionali giovanili, fino a debuttare l’anno scorso anche nella nazionale maggiore: Malual, dall’alto dei suoi 190 centimetri di altezza, coniuga grande potenza ed esplosività con una naturale eleganza e con delle spiccate qualità tecniche, e ne Il Bisonte vestirà la maglia numero 3.

LA CARRIERA –

Adhuoljok John Majak Malual – per tutti Adhu Malual – nasce il 14 novembre 2000 a Roma da genitori di origine sudsudanese, e cresce nel settore giovanile dell’Argentario VolLei Trento, con il quale debutta anche in B2 ottenendo una promozione in B1 nel 2017. Proprio in quell’anno approda nella franchigia federale del Club Italia, con la quale in due stagioni esordisce prima in A2 e poi in A1, e nel frattempo entra anche nel giro delle nazionali giovanili, vincendo l’oro agli Europei Under 18 del 2018 e l’argento ai Mondiali Under 21 del 2019: alla fine dell’estate viene ingaggiata dal Sassuolo, in A2, poi nel gennaio 2021 si trasferisce negli Stati Uniti, alla University of Texas, per partecipare al campionato NCAA con le Longhorns, ma alla fine della stagione americana torna in Italia, accasandosi a Casalmaggiore dove rimane per due annate. Nel 2023 debutta nella nazionale maggiore giocando la VNL, poi passa all’Allianz Vero Volley Milano, con la quale raggiunge la finale della Champions League prima del trasferimento a Il Bisonte.

Le parole di Adhu Malual –

« Parlando con la mia procuratrice, appena ho saputo della possibilità di venire a Firenze, non ho esitato un secondo a dire sì. Non poteva capitarmi una società migliore per mettermi in gioco e dare tutta me stessa. Per la prossima stagione ho solo sensazioni positive: credo che l’aspetto più importante sia quello di creare una buona alchimia di squadra, che ci possa permettere di lavorare in armonia e di raggiungere i migliori risultati possibili ».