Volley Mercato: Martina Bracchi è una giocatrice di Pinerolo

PINEROLO (TORINO)- Il secondo grande colpo di mercato in entrata per Pinerolo è quello di Martina Bracchi , schiacciatrice di grande talento nata a Piacenza. Classe 2002, 182 cm, la scorsa stagione alla UYBA Volley Busto Arsizio in Serie A1.

LA CARRIERA-

In B1 nella stagione 2021/2022 ha conquistato la Serie A2 con la Società Picco Lecco che l’ha confermata anche la stagione successiva per il suo primo anno di Serie A2 dove si è rivelata una degli attaccanti più prolifici del campionato e con il ruolo di opposto in 31 gare ha totalizzato ben 506 punti.

La scorsa stagione il grande salto in A1 con la chiamata di Velasco a Busto Arsizio dove ha dimostrato di essere pronta per la categoria tanto da guadagnarsi anche la convocazione con la maglia azzurra nel gruppo delle 30 atlete scelte dal neo CT Julio Velasco per la VNL.

Le parole del Direttore Sportivo Francesco Cicchiello-

« Diamo il benvenuto a Martina e siamo felici di avere portato a Pinerolo uno dei talenti più promettenti del panorama nazionale nonostante la sua giovane età, Martina ha dimostrato di avere una grande personalità e una grinta esplosiva, ha margini di crescita notevoli e il suo braccio pesante non fa che incrementare il potenziale offensivo delle nuova Wash4green Pinerolo ».