Volley Mercato: Tessa Polder rinforza il reparto dei posto 3 di Cuneo

CUNEO - Tessa Polder , centrale olandese, classe 1997, è una nuova giocatrice della Cuneo Granda Volley. Volto ormai noto della nostra serie A1m è alla terza stagione in Italia, dopo quelle passate a Perugia e Pinerolo.

Nella scorsa stagione Polder ha collezionato il 43.3% di attacchi vincenti su un totale di 349 tentativi. Inoltre sono stati 57 i muri vincenti in stagione, arrivando praticamente a 2 per set (1.97). Il tutto a completare una somma totale di 218 punti realizzati in 29 partite.

Il suo palmares parla chiaro: due volte Campione di Francia, due Coppe di Francia, una Supercoppa di Germania ed una Coppa di Germania.

Le parole di Tessa Polder-

« Sono esaltata dall’idea di giocare a Cuneo nella prossima stagione. Ho sentito ottime cose sul club e sono già stata in città un paio di volte. Mi è piaciuta tantissimo! Mi sento motivata per lavorare duro in questa nuova avventura, con la voglia di vincere tante partite ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini-

« Siamo contenti dell’arrivo di Polder alla Cuneo Granda Volley. La sua esperienza, sia in Italia che all’estero, ci darà una mano importante nel corso della stagione ».