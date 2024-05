Volley Mercato: Yana Shcherban resta in A1, giocherà a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- La Cda Volley Talmassons FVG ha ingaggiato la schiacciatrice Yana Shcherban , un’aggiunta di grande esperienza e talento al roster in vista del primo campionato di A1. La sua versatilità in campo le permette di eccellere sia in attacco che in difesa, qualità che l’hanno resa un punto di riferimento per le sue squadre precedenti. Il suo carisma e la sua leadership saranno un valore aggiunto per il Cda Volley Talmassons FVG, contribuendo non solo con le sue abilità tecniche, ma anche con la sua esperienza a livello internazionale.

Oltre ai successi di squadra, Yana ha ottenuto diversi riconoscimenti individuali nel corso della sua lunga carriera, distinguendosi per la sua abilità in ricezione e per la sua potenza in attacco. La sua presenza in campo è sinonimo di affidabilità e determinazione, caratteristiche che la rendono un acquisto strategico per la squadra di Leonardo Barbieri.

LA CARRIERA-

Nata il 6 settembre 1989 a Biškek, è un’atleta versatile e di livello internazionale. Con un’altezza di 185 cm e un peso di 71 kg, Shcherban ha iniziato la sua carriera da professionista nel 2005 in Russia con il Balakovskaja A?S. Ha poi militato in numerosi club di assoluto prestigio, tra cui Dinamo Krasnodar e Dinamo Mosca, confermandosi sempre una delle maggiori realizzatrice di punti della Superliga.

Approda in Italia nella stagione 2021-22, ingaggiata da Casalmaggiore. Ritorna, poi, in patria per disputare i play-off della Superliga 2021-22 con la Lokomotiv Kaliningrad, vincendo lo scudetto. Milita nuovamente nella massima divisione italiana anche nell’annata successiva, quando si trasferisce alla Savino Del Bene, con cui vince la Coppa CEV. Resta in Serie A1 anche nel campionato 2023-24, ma indossando la casacca della Trentino Volley.

Yana può vantare un palmares davvero importante. Durante la sua carriera, ha vinto quattro campionati russi, una Coppa di Russia, due Supercoppe russe, la Challenge Cup e la Coppa CEV. A livello internazionale, Yana è stata anche una figura chiave della nazionale russa, vincendo l’oro a Campionato Europeo 2015 e diverse medaglie nei World Grand Prix.

Le parole del tecnico Leonardo Barbieri-

« Cercavamo una giocatrice di caratura internazionale, che potesse portare esperienza e affidabilità all’interno del gruppo. Yana conosce bene la categoria, questo per noi sarà sicuramente un valore aggiunto avendo in rosa anche giocatrice che si affacceranno per la prima volta all’A1. Ha qualità tecniche davvero importanti, sia in attacco che in difesa. Una giocatrice completa e di sicuro affidamento. La seguivamo da tempo, siamo felici che abbiamo sposato con entusiasmo il nostro progetto ».