Volley Mercato: Giorgia Avenia giocherà a Pinerolo

LA CARRIERA-

Avenia, cresce pallavolisticamente a Roma tra le fila del Labico con cui disputa un campionato di B2 e di C per poi approdare alla Serie B1 prima a Messina e poi a Padova. Nella stagione 2026/17 a Caserta il suo debutto in Serie A2, campionato dove milita per quatto stagioni giocando a Baronissi, Marsala e due anni a Cutrofiano. Il debutto in A1 a Roma nella stagione 2021/22 per poi vestire nei due anni successivi la maglia di Perugia e Casalmaggiore.

Le parole del Direttore Sportivo Francesco Cichello-

« Giorgia è un'atleta che stavamo attenzionando da alcuni anni con l'esperienza maturata nei tre anni di A1 ha dimostrato personalità e grandi capacità tecniche, un bel mix che ci permetterà di formare con Carlotta un'importante cabina di regia per la prossima stagione ».