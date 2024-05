Volley Mercato: a Roma arriva Veronica Costantini

LA CARRIERA-

Nata a Jesolo (VE), 21 anni, 191 cm, centrale, è una nuova giocatrice delle Wolves per la stagione 2024/25.

Veronica ha appena ottenuto la promozione in serie A1 con la CDA Talmassons dopo due stagioni che l’hanno vista protagonista in A2; nell’ultima ha giocato 33 partite con 299 punti realizzati di cui 106 muri vincenti. Ha giocato in serie A1 a Novara nella stagione 2021/22 e con il Club Italia nella stagione 2018/19. Ha giocato in tutte le nazionali giovanili ed è stata vicecampionessa del mondo con la nazionale U.21 nel 2021. È attualmente in ritiro con la nazionale U.22 con l’altra neo-giallorossa Anna Adelusi e con la ex Sofia Valoppi. Una giovane con grandi prospettive di crescita, forte a muro e in attacco, che ha scelto Roma per il suo ritorno in serie A1.

Le parole della Direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« La possibilità di avere maggiori impegni sportivi, oltre le partite di campionato, ci ha fatto riflettere sulla necessità di ampliare il roster, era importante trovare una giocatrice giovane, ma che potesse sostenere il livello di A1; di Veronica parlano i suoi 191 cm., i suoi più di 100 muri nell'ultima stagione di A2, la vittoria del campionato con Talmassons e le tante esperienze maturate tra giovanili e club. Veronica arriverà a Roma con l’entusiasmo e la volontà di chi vuole arrivare in alto, siamo certi che le sue qualità aggiungeranno valore al percorso che farà la squadra ».