Volley Mercato: l'eclettica Van Der Pijl alla corte di Caprara

Pleun Van Der Pijl, olandese, arriva a Busto Arsizio dopo aver vinto campionato e supercoppa vestendo la maglia del Friso Sneek, squadra con la quale, peraltro, si è laureata campionessa della Dutch Eredivisie anche nella stagione 2022-2023.

LA CARRIERA-

Nata l’11 gennaio del 2003, impiegata sia come opposto che come schiacciatrice, Pleun Van Der Pijl era uno dei nomi in cima alla lista presentata da coach Giovanni Caprara al direttore sportivo Carmelo Borruto che con grane tempismo è riuscito ad assicurarsi le prestazione della giocatrice orange che non passa di certo inosservata, visto i suoi 196 centimetri.

Le parole di Pleun Van Der Pijl-

«Non vedo l’ora di cominciare arrivo a Busto dopo aver parlato con coach Caprara. Il suo progetto mi ha convinto. Mi ha spiegato che il suo obiettivo è quello di far crescere le giocatrici giovani. Crescere è anche il mio obiettivo. Sono sicura di essere nel posto giusto per sviluppare al meglio le mie abilità».

Arrivi in Italia dopo aver vinto il campionato olandese. Come si costruisce una squadra vincente?

«Per costruire una squadra vincente c’è bisogno che ci sia fiducia reciproca e impegno totale da parte di tutti coloro che compongono il team. Bisogna essere sempre e totalmente onesti nel rapporto tra di noi».

Cosa conosci della pallavolo italiana?

«Il campionato italiano è una competizione di alto livello. Per me è un onore poter competere con avversarie così forti. Quando ami la pallavolo, un campionato come quello italiano è gran bel posto dove giocare».

La Uyba ha tifosi molto appassionati: cosa vuoi dire loro?

«È bello sapere che la Uyba ha tanti tifosi appassionati. Spero di incontrarli tutti il prima possibile».