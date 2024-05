Volley Mercato: Fay Bakodimou dalla Grecia a Cuneo

Il nuovo posto 4 della formazione piemontese ha completato la propria formazione come giocatrice negli Stati Uniti, dove ha partecipato al campionato universitario con Towson University. Dopodiché Bakodimou è tornata in patria dove ha mostrato il suo talento nell’ultimo anno tra le fila dell’Ilisiakos, rendendo al massimo anche in battuta.

Le parole di Fay Bakodimou-

« Per me è un onore giocare a Cuneo, rappresentando un club italiano così storico. Ora voglio conoscere la città e i suoi fantastici tifosi. Dobbiamo iniziare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi come squadra. Infine spero sia una stagione solida e con tanti successi ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini-

«Per noi è un ottimo apporto di qualità che può aiutarci nell’annata che verrà. La squadra sta prendendo forma in vista della prossima stagione ».