Volley Mercato: Pinerolo si assicura Amandha Sylves

LA CARRIERA-

Amandha nasce nell’arcipelago caraibico di Guadalupa, regione d’oltremare della Repubblica francese, dove inizia a muovere i primi passi nella pallavolo. A quattordici anni si trasferisce in Francia e approda prima al Pôle Espoir di Boulouris, poi all'IFVB, l'equivalente francese del Club Italia, con il quale debutta in Ligue A. A sedici anni arrivano le prime convocazioni nella Nazionale maggiore, con la quale partecipa ai Campionati Europei del 2019. Nell'estate del 2019 il passaggio al Nantes, dove resta per due stagioni debuttando anche in Champions League, poi l'approdo a Firenze: nella stagione 21/22 chiude con 180 punti, mentre nella stagione 22/23 i punti a referto sono 169, con 47 muri e 8 ace. La scorsa stagione si è trasferita a Cuneo dove ha totalizzato 203 punti su 26 gare.

Le parole del direttore sportivo -

« Con l'arrivo di Amandha si alza il muro della nuova Washgreen Pinerolo. Nonostante la giovane età Amandha ha già maturato un'importante esperienza anche nel campionato italiano che conosce benissimo. Le sue potenzialità fisiche e qualità tecniche si integrano perfettamente nel nuovo assetto di squadra che abbiamo allestito con Michele Marchiaro ».