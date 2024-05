Volley Mercato: la figlia d'arte Luna Cicola alla Roma

Luna che ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo a 12 anni nel Volleyrò, ha giocato nelle ultime 3 stagioni nel Volley Bergamo 1991 in serie A1 e come suo padre è brava anche sulla sabbia. Nel 2023 ha partecipato ai campionati europei di beach volley U.20.

Una giovane poliedrica, dotata anche di un’ottima battuta, che si è sempre fatta trovare pronta ogni volta che è stata chiamata in campo e che ha deciso di proseguire la sua carriera in serie A1 giocando con le Wolves.

Le parole della Direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« Cercavamo una giovane che avesse già esperienza in serie A1 con la capacità di tenere il campo e una buona battuta e che ci desse anche l'opzione tattica del cambio under. Luna ci é piaciuta anche per l'approccio alla proposta e gli stimoli che sente per affrontare la prossima stagione con la maglia di Roma ».