Volley Mercato: Pinerolo pesca in Grecia l'opposta cubana Moreno

LA CARRIERA-



Cresciuta nelle file del Villa Clara, nel 2021 ha lasciato Cuba per vivere le prime esperienze all’estero con la società spagnola del CV Leganes e a seguire in Tunisia nelle file del CS Sfaxien. La scorsa stagione il trasferimento in Grecia con il Protathlites Pefkon dove si è messa in mostra per le sue qualità.

Le parole del direttore sportivo Francesco Cicchiello-



« Per crescere bisogna avere anche il coraggio di puntare su giovani e promettenti talenti internazionali e noi lo abbiamo fatto portando a Pinerolo Thalia Moreno. Ha grandissime qualità tecniche e fisiche che contribuiranno ad accrescere il potenziale offensivo di posto due, dove affiancherà Malwina Smarzek ».