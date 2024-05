Volley Mercato: Novara porta in Italia Tatiana Tolok

NOVARA- Arriva da Kaliningrad un innesto stellare per la Igor Gorgonzola Novara: si tratta della schiacciatrice russa Tatiana Tolok (conosciuta da nubile come Tatiana Kadochkina).

LA CARRIERA-

Classe 2003, è già da quattro anni attiva ad altissimo livello, dalla stagione 2020-2021 in cui esplose a Kazan e con la cui maglia incrociò la Igor Volley in Champions League. MVP all’Europeo under 16 del 2017, campionessa d’Europa all’Europeo under 18 dello stesso anno, vanta una Superlega (2020), tre coppe nazionali (2020, 2021, 2022) e una Supercoppa nazionale (2020).

Nel corso degli ultimi due campionati, giocati a Kaliningrad (dove nel 2022 si è trasferita da Kazan), si è guadagnata altrettanti titoli di miglior servizio della Superlega. Per lei un contratto biennale in azzurro, con scadenza giugno 2026.

Le parole di Tatiana Tolok –

« Ho sempre considerato il campionato italiano quello di maggior livello e di maggior velocità di gioco e mi affascina l’idea di un campionato molto livellato, in cui c’è da lottare in ogni singolo incontro. Novara è un club dalla storia prestigiosa e dalle grandi ambizioni, sono emozionata all’idea di poter vivere con questa maglia la mia prima avventura all’estero e sono consapevole del mio valore: non vedo l’ora di misurarmi con le migliori e di dare il mio meglio per aiutare la squadra. L’Italia mi ha sempre affascinata, sia come paese sia per il suo campionato di pallavolo, e sono felice di poter vivere quest’avventura in un club così importante ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni-

« Siamo orgogliosi di avere con noi a Novara una delle giovani più promettenti del panorama mondiale. Tatiana è un’atleta che pur ancora giovanissima ha già avuto modo di mettersi in mostra ad altissimo livello, un talento cristallino che siamo certi che in maglia azzurra potrà ulteriormente crescere e maturare. Crediamo tanto nelle sue potenzialità e altrettanto ha deciso di fare lei nei nostri confronti, per questo ci siamo legati con un contratto biennale ».