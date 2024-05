Volley Mercato: Roma ha un nuovo opposto, Gabriela Orvosova

ROMA -La ventitreenne giocatrice ceca Gabriela Orvosova, nata a Olomouc, 191 cm, è la nuova opposta della Roma Volley per la stagione 2024/25.

LA CARRIERA-

Gabriela proviene dal campionato polacco, ha giocato le ultime 2 stagioni nel PGE Rysice Rzeszów, arrivando in entrambe alla finale della Tauron Liga. Ha chiuso l’ultima stagione con 28 gare giocate e 442 punti realizzati con una media di 15,8 punti a partita, di cui 2,4 punti da muro vincente. È attualmente impegnata con la nazionale ceca. Ha giocato in tutte le selezioni nazionali giovanili ed è ormai da diversi anni l’opposto titolare della nazionale ceca seniores con cui nel 2019 ha vinto la European Golden League e nel 2021 ha conquistato la qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo.

Pur giovanissima, ha vinto diversi trofei con i club in cui ha giocato: 1 Super Coppa di Polonia nel 2022/23, 1 Campionato e 3 Coppe della Repubblica Ceca nel 2016/17, 2018/19 e 2019/20, vincendo una MEVZA Cup nel 2018/19. Una giocatrice molto dotata fisicamente, con grande potenza e varietà di colpi, che ha scelto di indossare la maglia delle Wolves per il suo primo campionato in Italia.

Le parole della Direttrice Sportiva Barbara Rossi-

« Siamo entusiasti dell’arrivo di Gabriela. Abbiamo individuato in lei l'opposto che potrà formare, insieme a Sladjana, la diagonale titolare nella prossima stagione. La scelta di Orvosova va ad alzare ulteriormente la statura media della nostra squadra: un’atleta con una fisicità importante, giovane, ma con considerevoli esperienze internazionali, sia nei club che in nazionale, e, sebbene con margini di crescita, già capace di giocare colpi di altissimo livello. I suoi attacchi trascineranno i nostri tifosi e faranno sussultare il Palazzetto! ».