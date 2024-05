Volley Mercato: Alice Turco torna a giocare a Cuneo

CUNEO- Alice Turco torna a Cuneo: sarà lei una delle registe della Granda Volley nella prossima stagione. Si tratta di un ritorno perché Alice era già stata in Piemonte nella stagione 2020/21, per poi passare per tre stagioni alla Omag MT San Giovanni in Serie A2 dove nell’ultima annata nella quale ha giocato 29 partite, condite da 71 punti.