Volley Mercato: Islam Gannar da Olbia a Talmassons

LA CARRIERA-

Nata a Desenzano del Garda (Brescia) il 3 luglio 2004, da genitori di origini tunisine. Islam – alta 189 cm – ha iniziato la sua carriera giovanile alla Promoball Brescia. A soli 16 anni è entrata a far parte del Club Italia, dove ha disputato due ottime stagioni, dimostrando il suo valore e attirando l’attenzione degli addetti ai lavori. Poi il trasferimento al Volley Hermaea Olbia in Serie A2 distinguendosi come uno dei punti di forza della squadra. Nell’ultima stagione ha collezionato 28 presenze, 142 muri (di cui 76 vincenti) e 305 punti realizzati, confermandosi una tra le top blocker del campionato

Ha fatto parte della Nazionale Italiana Under 18, con la quale ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali di categoria nel 2021 in Messico, della selezione azzurra Under 19, a conferma del suo impegno e della sua dedizione sia a livello di club che di nazionale.

Le sue caratteristiche tecniche e fisiche la rendono una centrale formidabile, particolarmente efficace a muro e in attacco, con statistiche di tutto rispetto che testimoniano la sua crescita e il suo potenziale. La sua capacità di realizzare “monster block” e la sua progressione costante la rendono un acquisto strategico per la Cda Volley Talmassons FVG.

Le parole di Islam Gannar-

« La motivazione principale che mi ha spinto a scegliere la Cda è stata la possibilità di crescere professionalmente in un ambiente ambizioso e in forte crescita. Sono felice di trasferirmi in Friuli, ringrazio la dirigenza per aver pensato a me «.

Che obiettivo ti sei posta?

« A livello individuale, voglio continuare a migliorare, impegnandomi sempre negli allenamenti e concentrandomi sugli aspetti in cui posso crescere di più. A livello di squadra, vogliamo fare bene in A1 e speriamo di raggiungere obiettivi importanti insieme, lavorando uniti e dando il massimo su ogni campo di gioco. Spero di dare il meglio di me, aiutando la squadra con la mia esperienza e la mia voglia di vincere ».

Dalla Sardegna al Friuli. Cosa ti aspettavi da questo nuovo ambiente?

« Arrivando in Friuli, mi aspetto di trovare un ambiente caloroso e accogliente. Sono sicura che troverò un’atmosfera positiva e un grande sostegno da parte dei tifosi. Spero di integrarmi bene nella squadra ».

Hai già parlato con coach Barbieri? Quale può essere il tuo apporto alla squadra?

« In questa nuova esperienza in Serie A1, mi impegnerò al massimo per adattarmi al livello di gioco e per aiutare la squadra a competere al meglio delle nostre capacità, lavorando sodo per raggiungere i nostri obiettivi e lasciare il segno nella storia della società ».

Il salto in A1 è fatto, quali possono essere le differenze rispetto all’A2 e le sfide da affrontare?

« La principale differenza sarà il livello di competizione più alto e le sfide più difficili nella Serie A1. L’ A1 è un campionato di altissimo livello, il migliore al mondo, quindi mi aspetto una maggiore intensità e sfide più impegnative rispetto alle mie esperienze passate. Sarà una gran bella sfida, ma sono pronta ad affrontarla ».

Islam, che messaggio ti senti di mandare ai tifosi delle Pink Panthers?

« Vorrei dire ai tifosi e agli appassionati che sono entusiasta di unirmi alla Cda volley e non vedo l’ora di vivere questa nuova avventura insieme. Il vostro supporto sarà fondamentale per noi, e faremo del nostro meglio per rendervi orgogliosi. Non vedo l’ora di incontrarvi e di condividere tante emozioni sul campo ».

Le parole del tecnico Leonardo Barbieri-

« È una ragazza che conosco da quando era bambina perché ha iniziato la sua attività nella pallavolo a Montichiari dove ero presente anche io. È una ragazza molto giovane ma che ha già un’esperienza importante. Ha fatto anche la giusta gavetta nel campionato di A2. Perciò penso che sia pronta per essere protagonista anche nel campionato di A1. E’ un centrale completo, ha caratteristiche che le permettono di attaccare bene ogni pallone e ha anche delle doti fisiche importanti che sicuramente serviranno come quello della massima serie. Inoltre è dotata di una battuta molto pesante che ci potrà servire ».

Le parole del direttore Gianni De Paoli-

« Questo acquisto conferma la volontà di creare alla CDA Talmassons un progetto squadra che unisca esperienza a giovani talenti. Sarà un’opportunità che siamo sicura lei saprà sfruttare al meglio,