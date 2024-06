Volley Mercato: Beatrice Gardini torna a Perugia

PERUGIA- La Bartoccini Fortinfissi Perugia riporta fra le Black Angels Beatrice Gardini, classe 2003, che andrà a completare il reparto schiacciatrici, forte già di Ungureanu, Pecorari e Traballi. Beatrice ha già militato in maglia perugina nella stagione 2022/2023, quando di fatto era alla prima esperienza in massima serie. In quell’annata, seppur culminata con la retrocessione del club, Beatrice ha messo in mostra ottime qualità che le sono valse la chiamata della Megabox Vallefoglia, con la quale ha disputato un’altra buonissima stagione in massima serie.