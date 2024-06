Volley Mercato: Rebecca Scialanca torna a giocare a Cuneo

CUNEO- Rebecca Scialanca torna a giocare a Cuneo. La classe 2005 era già stata in Granda Volley nella stagione 2020/21. Dopodiché il libero ha intrapreso la prima esperienza in A1 con la maglia di Bergamo, passando poi a Cremona in Serie A2. Ora però è arrivato il momento di tornare in massima serie con la divisa della Granda Volley.