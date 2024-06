Volley Mercato: Scandicci ha ingaggiato Kara Bajema

Nativa di Bellingham (Washington) Kara arriva in toscana dopo aver affrontato l’ultima stagione di Serie A1 con la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano.

Nell’ultimo campionato la giocatrice a stelle e strisce è scesa in campo in 30 occasioni, mettendo a referto 121 punti, 11 ace e 19 muri vincenti. Bajema ha inoltre preso parte all’ultima edizione della CEV Champions League e in 8 apparizioni ha segnato 57 punti, 7 ace e 13 muri vincenti.

LA CARRIERA-

Nata a Bellingham il 24 marzo 1998, Kara Bajema muove i primi passi della sua carriera nei tornei scolastici dello stato di Washington, portando avanti parallelamente anche un cammino a livello di club.

Dopo il diploma Kara approda alla University of Washington, con la quale dal 2016 al 2019, affronta il campionato NCAA Division I. Proprio il suo rendimento al college le assicura la chiamata della selezione universitaria statunitense, con la quale partecipa alla XXX Universiade.

Al termine di una carriera collegiale ricca di premi individuali, Kara si trasferisce in Italia: nella stagione 2020/2021 firma infatti il suo primo contratto professionistico, sposando il progetto della VBC Casalmaggiore.

Nell’estate arriva anche la prima convocazione con la nazionale maggiore, con Kara che scende in campo per le gare del campionato nordamericano 2021.

Conclusa la sua prima esperienza con la sua nazionale, Bajema sbarca in Polonia per giocare con il Developres Rzeszów, dove sotto la guida di coach Stéphane Antiga, si toglie la soddisfazione di conquistare la Supercoppa e la Coppa di Polonia, venendo per altro premiata come MVP in quest’ultimo torneo.

Nel campionato 2022/2023 Bajema gioca in Turchia con la maglia del Vak?fBank, importante club turco con cui conquista la Coppa nazionale e la Champions League. Nella stagione successiva non resta però in Turchia e torna in Serie A1 indossando la maglia dell’Allianz Vero Volley Milano.

Le parole di Kara Bajema-

« L’accoglienza è stata ottima! Tutti sono stati così amichevoli e gentili, sono davvero entusiasta di far parte di questo club. Mi sento super sana, la scorsa stagione avrei voluto fare una un po’ di più, ma sono entusiasta per la prossima annata e penso che possiamo andare davvero molto bene. Sarò felice di aiutare il più possibile, credo che abbiamo una squadra fantastica! ».