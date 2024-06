Volley Mercato: Cuneo chiude la rosa con l'arrivo di Martinez

CUNEO- Sarà la ventinovenne nazionale colombiana Maria Margarita Martinez, a chiudere la campagna di rafforzamento della Cuneo Granda Volley in vista del prossimo campionato di A1 Femminile. Per la schiacciatrice si tratta della prima esperienza in Italia, dopo che in Europa ha giocato per diversi anni in Francia con Marcq-en-Barcoeul, Olympique Mougins e Saint-Raphael. Inoltre sono diverse le esperienze con la nazionale colombiana, con cui ha giocato anche al Mondiale 2022.

Le parole di Maria Margarita Martinez-

« Sono molto felice di far parte di un grande club come Cuneo. È la mia prima volta in Italia e ringrazio l’allenatore e il club per avermi dato questa opportunità. Voglio aiutare la mia squadra e crescere insieme per poter regalare gioie ai tifosi! ».

Le parole dei co-presidenti Bianchi e Manini-



« Diamo il benvenuto in Italia a Martinez. Speriamo che le sue qualità possano darci tanto in questa stagione, per cui abbiamo già la squadra al completo ».