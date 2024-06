Volley Mercato: Radostina Marinova è la seconda opposta di Milano

LA CARRIERA-

Marinova, opposto classe ’98 della Nazionale bulgara, inizia a giocare a pallavolo in patria al Kazanlak Volley, a 200 km dalla sua città natale Sofia. Si trasferisce poi negli Stati Uniti per un anno dove abbina università e pallavolo giocando per la Long Beach State University in California. Nel 2018 ritorna in Bulgaria e veste per due stagioni i colori del VK Beroe a Stara Zagora, città poco distante da Kazanlak. Dal 2020 al 2024 gioca in Francia, prima nell’Evreux Volleyball per due stagioni (2020/2021, 2021/2022), poi nello Stade Francais Paris St Cloud (2022/2023) e infine nell’RC Cannes (2023/2024). E’ ora pronta a compiere un altro importante step di carriera e volare in Serie A1 femminile alla Vero Volley Milano.

Le parole di Radostina Marinova-

« Sono molto felice di vestire la maglia Vero Volley nella prossima stagione. Ho tante buone aspettative e credo che la squadra possa ambire a traguardi importanti. Sarà la mia prima stagione in Italia, giocherò in uno dei migliori campionati d’Europa e questo rappresenta un ulteriore stimolo a dare sempre il 100% quando sarò chiamata in causa ».

