Volley Mercato: Zhu Ting da Scandicci a Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO)- Ventinove anni, nata il 29 novembre 1994, è originaria della provincia di Henan, in Cina, Zhu Ting è una delle più grandi interpreti della pallavolo mondiale, che da due lustri la vede protagonista sui palcoscenici più prestigiosi sia con la Nazionale Cinese (Campionessa Olimpica nel 2016, un bronzo e un argento mondiale nel 2018 e 2014, due Coppe del Mondo e 1 Campionato Asiatico), che con i club vista la militanza in top team come il Vakifbank Istanbul (dal 2016 al 2019 con 2 Champions League, 2 Mondiali per Club, 1 Scudetto, 1 Coppa di Turchia e 1 Supercoppa) e nelle ultime due stagioni in Italia alla Savino del Bene Scandicci con cui ha vinto una Coppa Cev e quest'anno ha conteso lo scudetto proprio alla Prosecco DOC Imoco Volley in un'appassionante finale.