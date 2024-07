Volley Mercato: Woo-Jin Lee è un giocatore di Monza

MONZA– Woo-Jin Lee sarà un giocatore della MINT Vero Volley Monza. Lo schiacciatore coreano classe 2005, nell’ultima stagione aggregato per uno stage alla prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, farà ufficialmente parte del roster brianzolo nella stagione 2024/25. Il giocatore, cercato all’inizio della stagione 2023/24 da alcune delle migliori squadre della Korean Volleyball Federation, ha scelto di non iscriversi al draft, accettando l’opzione italiana per compiere un ulteriore step di crescita nella sua carriera. Woo-Jin, dopo la positiva esperienza in stage a Monza della passata stagione, sarà quindi a disposizione di coach Massimo Eccheli nell’annata 2024/25, a partire dal ritiro prestagionale.