Volley Mercato: Cuneo completa l'organico con Alessia Bisegna

CUNEO- Ultimo tassello in vista del campionato di A1 per la Cuneo Granda. Coach Pintus potrà disporre nell’organico della centrale ventunenne Alessia Bisegna all’esordio in Serie A1 dopo aver calcato i campi di A2 nelle file di Seap Dalli Cardillo Aragona e Sirdeco Volley Pescara in Serie A2.