Starting Six: chi si rivede ! Bergamo al comando

Match&Play ci racconta dello storico primato in classifica di Bergamo che, trascinata da una super Mafredini centra il successo sul campo di Busto Arsizio e resta a punteggio pieno, un risultato che acquisisce ancor maggior valore visto che le due vittorie per la squadra di Parisi sono arrivate entrambe in trasferta. Le orobiche possono così godersi la vetta in coabitazione con le formazioni più accreditate della vigilia. Conegliano, che è andata a vincere a Latisana contro la neo promossa Talmassons; Scandicci, che ha superato in tre set Firenze in un infuocato derby. Decisiva Antropova con 18 punti; Milano che ha fatto un sol boccone di Roma ancora alla ricerca del miglior assetto dopo i tanti cambiamenti di quest’estate, alla quale non basta la solita, eccellente Orvosova. A quota 5 Chieri che ha espugnato senza troppi complimenti il campo di Cuneo.

Prima vittoria stagionale per Novara che, davanti al pubblico del Pala Igor ha regolato in tre set Pinerolo. Con le unghie e con i denti Vallefoglia ha strappato il successo al tie break sul campo di Perugia a cui non sono bastati i 27 punti di una scatenata Nemeth. L’azzurra Giovannini, con 19 punti, è stata determinante per il successo delle marchigiane così come l’opposto Bici autrice di 23 punti.

In Overthestat si guarda ai numeri delle protagoniste del torneo più bello del mondo. La già citata Nemeth è la più prolifica di giornata con 27 punti, davanti a Skinner con 25 e Bici con 23. Nella classifica generale delle marcatrici dopo due giornate Orvosova è prima con 46 punti, segue Skinner 43 e Nemeth con 42. Obossa è il miglior block del turno con quattro muri vincenti davanti a Butigan e Manfredini con 3. Nella classifica dopo due giornate guida Butigan con 10, Kocic è seconda con 7, Nwakalor e Cambi terze con 6. Fra le migliori dai 9 metri Giovannini con 7 servizi vincenti, seguita da Obossa e Alsmeier con 5.

In chiusura uno sguardo al sitting volley. La Federazione ha indetto la Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria, l'A.S.D. Volley 86, il Comune di Assisi e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto Comprensivo Assisi 3 di Petrignano d’Assisi (PG).