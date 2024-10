Mercoledì e giovedì due anticipi di A1 femminile

ROMA- Mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre andranno in scena due anticipi della 13a giornata di andata per consentire a Prosecco Doc Conegliano e alla Numia Vero Volley Milano di partecipare al Mondiale per Club che si terrà in Cina dal 17-22 dicembre.

Numia Vero Volley Milano -Reale Mutua Fenera Chieri ’76-

La Numia Vero Volley Milano non si ferma mai, ed è subito pronta a tornare in campo, questa volta all’Opiquad Arena di Monza, nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A1 femminile. Mercoledì 16 ottobre alle ore 20.30, la squadra allenata da Stefano Lavarini sfiderà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Dopo la bella prestazione di sabato coronata con la vittoria per 3-0 contro la Smi Roma Volley, Orro e compagne hanno di nuovo l’occasione per mostrarsi al proprio pubblico e continuare a scalare posizioni in classifica. Le ragazze della prima squadra femminile del Consorzio anticipano il 13esimo turno di campionato per via della partecipazione al Mondiale per Club, in programma dal 17 al 22 dicembre. Anche Chieri si presenta a questa sfida forte del successo, nel derby piemontese, contro la Honda Olivero Cuneo, che le ha permesso di salire al quinto posto.

I precedenti e le protagoniste-

Si tratta del ventesimo confronto tra le due formazioni, con 15 vittorie per Milano e 4 per Chieri. Sarà sfida non solo tra le ex – Cazaute a Chieri nel 2021/2022, 2022/2023, Buijs e Zakchaiou a Milano rispettivamente nel 2018/2019 e nel 2021/2022 – ma anche tra compagne di Nazionale e di oro olimpico con Sylla, Orro e Danesi opposte a Spirito e Omoruyi. In campo dopo l’esperienza olimpica anche l’americana Skinner, avversaria proprio delle azzurre nella finalissima a Parigi, l’olandese Van Aalen e la francese Gicquel.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« Mercoledì ci aspetta un impegno complicato contro una squadra dall’alto potenziale offensivo e con un ottimo sistema di gioco. Dovremo valorizzare di sicuro il nostro servizio per creare difficoltà nella loro costruzione, ma soprattutto scegliere al meglio i nostri colpi in attacco. Sarà sicuramente una gara di ottimo livello ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Prosecco Doc Imoco Conegliano-

Il k.o. al tie-break con Vallefoglia deve essere prontamente archiviato. Ad aspettare la Bartoccini MC Restauri proprio dietro l’angolo c’è infatti l’anticipo della 13a giornata che si terrà, appunto, giovedì 17 ottobre ancora una volta davanti al pubblico di casa del Palabarton: l’avversario di turno non è certo banale, per usare un eufemismo, infatti le Black Angels ricevono la visita delle campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano. È senza dubbio la partita con il più alto coefficiente di difficoltà, almeno sulla carta, ma le Black Angels, rinfrancate dall’ultima prestazione, le proveranno di ogni per dare fastidio alle giallo blu. Non è escluso che Santarelli possa provare qualche cambio rispetto all’ordinario, vista anche una rosa ampia e di grande valore, ma facendo fede allo starting six ‘tipo’ troviamo Wolosz al palleggio con Haak opposto, le centrali Lubian e Fahr e Gabi e Zhu in banda. Il libero è De Gennaro. Occhio però alle varie Eckl, Lukasik e Seki, in rampa di lancio dopo le ottime impressioni fornite nell’ultimo successo pieno con Talmassons. Perugia risponderà certamente con la formazione varata nelle prime due uscite ufficiali, con la diagonale composta da Ricci e Nemeth, con le centrali Cekulaev e Gryka e le schiacciatrici Ungureanu e Gardini. Libero e capitano Sirressi.

Le parole di Adelina Ungureanu-

« “Se giochiamo con Conegliano è perché abbiamo pieno merito di farlo e possiamo competere con loro. Non dobbiamo avere timori riverenziali, poi è chiaro che sappiamo che dovremo affrontare muri molto alti e in generale una squadra che brilla nel muro-difesa. Dovremo essere brave nel trovare le giuste contromosse per giocarcela e per fare il possibile. Non dobbiamo partire già prevenute, anzi. Vogliamo fare la nostra partita come sempre, non solo perché davanti abbiamo Conegliano ».

ANTICIPI 13a GIORNATA-

Mercoledì 16 ottobre Ore 20.30-

Numia Vero Volley Milano -Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: Zanussi Umberto, Santoro Angelo

Giovedì: 17 ottobre 2024, Ore 20.30-

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Clemente Andrea, Piana Rossella