Pinerolo-Cuneo apre la 3a giornata di A1

ROMA- Terzo weekend di gare in Serie A1 Tigotà. Un fine settimana che si aprirà con il quarto derby piemontese della stagione, in diretta Rai Play dalle 18 di sabato 19 ottobre: la Wash4Green Pinerolo ospiterà l’Honda Olivero Cuneo, due squadre ancora a zero punti e in cerca delle prime gioie in stagione.

Dopo gli anticipi della tredicesima giornata che le hanno lanciate in testa alla graduatoria, impegni non agevoli per la Numia Vero Volley Milano e la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Sarà a tutti gli effetti un big match quello in programma alle 16 di domenica 20 ottobre, esclusiva VBTV, con le ragazze di coach Lavarini che dovranno vedersela con l‘Igor Gorgonzola Novara di coach Bernardi. Mezz’ora più tardi, in diretta DAZN, seconda di due trasferte consecutive per le pantere, che faranno visita alla Smi Roma Volley.

Due match in programma solo su VBTV alle 17. La Reale Mutua Fenera Chieri, sconfitta dalle meneghine nell’infrasettimanale, ospiterà Il Bisonte Firenze mentre la nuova Savino Del Bene Scandicci del ritrovato Marco Gaspari darà il benvenuto alla Bartoccini-Mc Restauri Perugia, reduce dal k.o. contro le campionesse d’Italia.

A punteggio pieno e protagonista nelle prime due uscite, Bergamo trova finalmente il suo pubblico per continuare a sognare dalla cima della classifica. Ospite al PalaFacchetti la Cda Volley Talmassons FVG che, in diretta DAZN dalle 17.30, proverà a conquistare i primi punti del suo campionato. Infine, a chiudere la giornata, lo scontro delle 18 in diretta Rai Sport tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Dieci set in due partite e 3 punti per le ragazze di coach Pistola, che dovranno fare i conti con la voglia di rivalsa della squadra di coach Caprara, fanalino di coda e senza punti guadagnati.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Honda Olivero Cuneo-

Terza giornata di andata e secondo derby per la Wash4Green Pinerolo. Sabato, ore 18, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è attesa la Honda Olivero Cuneo. Entrambe ancora a secco di punti, le due formazioni piemontesi hanno come obiettivo muovere la classifica. Akrari e compagne sono reduci dalla trasferta a Novara dove non sono riuscite a strappare punti alla formazione di casa. Cuneo, nel secondo turno di Regular Season, ha ospitato Chieri (0-3). Per la formazione di coach Marchiaro ancora qualche problema con l’infermeria ma la squadra sta lavorando al meglio per arrivare all’impegno di sabato nella miglior condizione possibile.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Carlotta Cambi a S.Bernardo Cuneo nel 2019/2020; Amandha Sylves a S.Bernardo Cuneo nel 2023/2024; Tessa Polder a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)- « Arriviamo da due buone prestazioni, carenti solo sul piano del cinismo e della finalizzazione. Con Cuneo il focus si sposta dagli aspetti evolutivi ormai innestati a quelli di concretezza. Il recupero delle situazioni pregresse alla fase di preparazione (Sylves, D’Odorico e Cambi) e degli ultimi imprevisti (Cambi e Akrari) procede con lo straordinario contributo delle atlete coinvolte e del supporto dello staff nel suo complesso (tecnico e medico) e non fa che alzare il livello di attenzione e di compattezza della squadra ».



Tessa Polder (Honda Olivero Cuneo)- « Penso che con Pinerolo sarà una partita complicata. È una buona squadra con tante ragazze che sono rimaste insieme dalla scorsa stagione. Inoltre il palazzetto è abbastanza piccolo, ma sarà pieno di pubblico. Tuttavia contro Scandicci e Chieri abbiamo fatto due buone partite e, mantenendo quel livello, abbiamo delle chance di vincere la sfida. In settimana ci siamo allenate bene e con voglia in vista della partita di sabato ».



Smi Roma Volley - Prosecco Doc Imoco Conegliano-

Alla quinta gara in due settimane per la Roma Volley non c’è neanche il tempo di festeggiare la qualificazione ai sedicesimi di finale di CEV Challenge Cup. Domenica 20 ottobre, alle ore 16:30, in un Palazzetto dello Sport che si preannuncia sold out, le Wolves riceveranno la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d’Italia, d’Europa e del mondo in carica. Davanti ai 3.500 spettatori si presenterà, dunque, una corazzata che non ha bisogno di presentazioni. Le Pantere di coach Santarelli, a punteggio pieno in classifica con tre successi consecutivi ed imbattute nella regular season addirittura dal dicembre 2022, arriveranno a Roma direttamente da Perugia, dove ieri sera hanno avuto la meglio sulla Bartoccini Mc Restauri nell’anticipo della tredicesima giornata, passaggio obbligato alla luce dell’impegno al Mondiale per Club in Cina dal 16 al 22 dicembre. Dal canto suo coach Cuccarini, nel ritorno di coppa in Croazia, ha effettuato un ampio turnover per recuperare la freschezza atletica di alcune componenti del roster giallorosso. Nella sfortunata trasferta di Milano, infatti, diverse giocatrici erano alle prese con infortuni (Melli e Adelusi sono ancora ferme ai box) e sintomi influenzali. Roma vuole ritrovare anche in campionato le positive sensazioni delle notti europee che hanno già portato in dote la WEVZA Cup 2024. Per cercare di tenere testa ad un avversario così blasonato serviranno cuore e grinta, oltre alle buone trame di gioco dimostrate nel successo casalingo all’esordio stagionale contro Talmassons ed al consueto calore del pubblico romano.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Nessuno



Gabriela Orvošová (Smi Roma Volley)- « Veniamo da una bella vittoria in Croazia nel ritorno dei 32esimi di finale di Challenge Cup ma adesso dobbiamo subito tornare con la testa al campionato. Domenica ci aspetta una sfida durissima con un avversario di ben altra caratura. Per fare punti con Conegliano dovremo prepararci al meglio e non potremo permetterci errori ».

Daniele Santarelli (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Sono soddisfatto della partita di ieri a Perugia, c'era ovviamente una differenza tecnica con le nostre avversarie, ma al di là della vittoria sono davvero contento di come la squadra ha interpretato il match con attenzione ai particolari e un approccio solido dall'inizio. Nonostante i cambi nella formazione c'è stato equilibrio e una gestione matura del match in ogni fondamentale. Un altro passo avanti che ora dovremo confermare nella prossima gara, ancora fuori casa a Roma. La squadra capitolina non è più una sorpresa,è attrezzata per fare un buon campionato, giocare in quel palasport non è facile, quindi ci vorrà un' altra partita tosta e attenta, sulla scia di quanto fatto a Perugia. Ho diverse alternative per il sestetto iniziale, domenica decideremo con lo staff con quale assetto scendere in campo, ma indipendentemente da chi giocherà mi aspetto ulteriori passi avanti. Questi per me qui a casa mia sono giorni davvero speciali, che escono dalla consueta routine. Passare due giorni con la squadra nella mia città con la mia famiglia e gli amici è un sogno, oggi saremo ricevuti in Comune e domani all' allenamento ci sarà tanta gente a fare festa alla squadra e al sottoscritto, una bella emozione e una carica in più per me ».



Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara-

Terza partita della settimana per le ragazze della Numia Vero Volley Milano. Dopo la vittoria nell'anticipo della tredicesima giornata di andata contro Chieri, la compagine di coach Lavarini torna all'Allianz Cloud, domenica 20 ottobre alle ore 16.00 (diretta VBTV), per affrontare la Igor Gorgonzola Novara nel big match valevole per la terza giornata di andata di Serie A1 Tigotà. Dopo essersi affrontate per due volte nel pre season (una vittoria a testa), le due formazioni scendono in campo per il primo incontro ufficiale della stagione. Orro e compagne, che vengono da una settimana ricca di impegni e due successi contro Roma e Chieri appunto, sfidano una Novara forte della vittoria per 3-0 nel derby piemontese contro la Wash4green Pinerolo, che le ha permesso di conquistare il primo successo stagionale. Si tratta del 23° confronto tra le due squadre, con 10 vittorie per le meneghine contro le 12 di Novara.

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze. La settimana iniziata con la vittoriosa trasferta a Cuneo e proseguita con la sconfitta a Monza contro Milano si conclude domenica 20 ottobre col secondo impegno casalingo della Reale Mutua Fenera Chieri '76 nella Serie A1 Tigotà. Avversario di giornata Il Bisonte Firenze. Fischio d'inizio alle ore 17. Le ragazze di coach Bregoli affronteranno una formazione molto rinnovata e tutta da scoprire, già capace di mettersi in luce nelle prime due giornate sia nella vittoria al tie-break in rimonta contro Vallefoglia sia nel derby con Scandicci a dispetto della sconfitta per 3-0. Le due squadre sono separate in classifica da 2 punti: Chieri a quota 5, Firenze a 3. Il bilancio dei tredici precedenti fra i due club è di nove vittorie a quattro a favore di Firenze, che si è aggiudicata entrambe le sfide dell'anno scorso imponendosi 3-2 in casa per poi espugnare il PanaFenera per 0-3. Negli scontri diretti le toscane vantano anche una striscia positiva di cinque vittorie di fila e di sei vittorie negli ultimi sette confronti. Tre le ex in campo, due da parte chierese (Sara Alberti e Gaia Guiducci) e una nel Bisonte (Stella Nervini).

PRECEDENTI: 22 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Anna Danesi a Igor Novara nel 2022/2023, 2023/2024; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Ludovica Guidi a Igor Novara nel 2023/2024; Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016; Hanna Orthmann a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Federica Squarcini a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021 - Allenatori: Stefano Lavarini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « La partita di domenica sarà molto diversa dalle precedenti, che entrambe le squadre hanno utilizzato come preparazione per il campionato. Sarà una sfida entusiasmante, in cui tutti daranno il massimo per conquistare punti importanti per la classifica. Novara ha la capacità di esprimere un gioco molto rapido, grazie a centrali e schiacciatrici, e sta trovando in Tolok una risolutrice affidabile in situazioni scomode nel ruolo di opposto. Inoltre, è una squadra molto equilibrata in battuta, a muro e in difesa. Non potremo concentrarci su un solo elemento, ma lavoreremo per far emergere le nostre qualità sia nella fase di cambio palla che nella fase di break ».



Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini-Mc Restauri Perugia-

Terzo impegno stagionale per la Savino Del Bene Volley che vuole confermare il suo andamento positivo nel Campionato di Serie A1 dopo le due vittorie in altrettante gare disputate. La squadra di coach Gaspari, subentrato in panchina ad inizio settimana, sarà contrapposta alla neopromossa Bartoccini-Mc Restauri Perugia che ritorna nell’élite del volley italiano dopo aver centrato la promozione nella scorsa stagione sportiva. La gara, valevole per la terza giornata di campionato, è programmata per domenica 20 ottobre, quando la Savino Del Bene Volley scenderà sul taraflex di Palazzo Wanny alle ore 17:00.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Eurotek Uyba Busto Arsizio. Nella terza giornata del campionato di A1 Tigotà la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia debutta finalmente in casa al PalaMegabox domenica 20 ottobre alle 18 contro la Eurotek Uyba Busto Arsizio, ancora a quota zero in classifica dopo le due sconfitte con Conegliano e Bergamo. Le tigri sono reduci da due partite interminabili chiuse al tie-break, una vinta e una persa, a Firenze e Perugia, e recuperano Simone Lee, in ripresa dopo l'infortunio ad un dito. In occasione della partita, sarà diffuso l'inno della squadra, scritto dalla cantante e produttrice pesarese Margherita Principi.

PRECEDENTI: 7 (7 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Linda Nwakalor a Bartoccini Perugia nel 2021/2022, 2022/2023; Benedetta Bartolini a Savino Del Bene Scandicci nel 2021/2022



Anett Nemeth (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Dobbiamo approcciarci ad un'altra partita top come quella con Conegliano di giovedì dove abbiamo imparato molto. Non abbiamo nulla da perdere e andremo a Scandicci per fare la nostra gara, consapevoli che non dovremo andare giù di morale se il risultato dovesse penalizzarci. Soprattutto dovremo presentarci senza paura ».

Bergamo - Cda Volley Talmassons Fvg-

Finalmente, ci siamo: Bergamo debutta nella sua casa di Treviglio. L’ottantesimo Campionato di serie A1 fa il suo esordio al PalaFacchetti e, dopo due vincenti trasferte, le rossoblù potranno finalmente conoscere il calore del pubblico di casa. Sì perché, per tutte, sarà la prima volta a Treviglio per una gara ufficiale. E allora, i tifosi bergamaschi dovranno regalare loro e allo Staff Tecnico, anch’esso interamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione, un’accoglienza da brividi. E’ questo ciò che ci si aspetta per la sfida che andrà in scena domenica 20 ottobre, alle 17:30, contro le friulane di Talmassons.

EX: Nessuno



Martina Armini (Bergamo)- « Il debutto a Treviglio sarà un mix di emozioni per tutti. Penso che, se dimostreremo di essere una squadra che lotta per questa maglia, il pubblico se ne renderà conto e ci supporterà e lotterà con noi in una partita che ritengo difficile e delicata. Da non sottovalutare, perché le due vittorie non significano niente, non dobbiamo deporre le armi. Sta nascendo una squadra competitiva. Siamo un gruppo molto unito e questo si rispecchia nel gioco e in particolare nei momenti di difficoltà, in cui ci aiutiamo molto. Sono contenta di questo, perché era l’obiettivo inziale che stiamo portando avanti. Magari non ci aspettavamo questi parziali così netti nelle prime gare, ma sapevamo quanto valiamo e stava solo a noi dimostrarlo. Questo ci può aiutare nelle prossime partite e dovremo farne tesoro ».

Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Stiamo lavorando bene e stiamo crescendo. Abbiamo analizzato i dati e le partite disputate e rispetto a un mese fa siamo cresciuti. Siamo fiduciosi di poter far bene. Troveremo una squadra con il morale alto arrivando da due vittorie consecutive. Bergamo è una squadra che ha nella battuta un'arma molto importante e commettono davvero pochi errori. Sarà una gara molto dura ma dobbiamo tenere la nostra mentalità di provare a portare a casa punti da ogni campo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 19 ottobre 2024, ore 18.00



Wash4green Pinerolo - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Puecher Andrea, Nava Stefano



Domenica 20 ottobre 2024, ore 16.00



Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo



Domenica 20 ottobre 2024, ore 16.30



Smi Roma Volley - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Cerra Alessandro



Domenica 20 ottobre 2024, ore 17.00



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Il Bisonte Firenze Arbitri: Rossi Alessandro, Papadopol Veronica Mioara



Savino Del Bene Scandicci - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Armandola Cesare, Boris Roberto



Domenica 20 ottobre 2024, ore 17.30



Bergamo - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Canessa Maurizio, Serafin Denis



Domenica 20 ottobre 2024, ore 18.00



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Pozzato Andrea, Giglio Anthony



LA CLASSIFICA-



Prosecco Doc Imoco Conegliano 6, Savino Del Bene Scandicci 6, Numia Vero Volley Milano 6, Bergamo 6, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, Igor Gorgonzola Novara 4, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3, Smi Roma Volley 3, Il Bisonte Firenze 2, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 1, Wash4green Pinerolo 0, Cda Volley Talmassons Fvg 0, Eurotek Uyba Busto Arsizio 0, Honda Olivero Cuneo 0.