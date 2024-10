Pinerolo si prende di forza il derby con Cuneo

VILLAFRANCA PIEMONTE (TORINO)- Nell'anticipo della 3a giornata della Serie A1 Tigotà è stata la Wash4Green Pinerolo a sorridere, per la prima volta in stagione: dopo una partita aperta, equilibrata e combattuta, le pinelle di coach Marchiaro hanno superato nel derby la Honda Olivero Cuneo ottenendo il primo successo e i primi tre punti in classifica. Non è bastata la miglior versione vista fin qui delle cuneesi di coach Pintus per avere la meglio sulle cugine. Dopo un primo set combattuto e l'iniziale 1-0 delle padrone di casa (25-23), è arrivata infatti la convincente risposta delle ospiti, guidate dai 19 punti della russa Kapralova e dai 16 di Bjelica, che è valsa l'1-1 (19-25). Ma era troppa la voglia di punti di Pinerolo, che dopo aver vinto 25-18 la terza frazione ha avuto la meglio anche nella quarta, in bilico fino alla fine e chiusa 25-23. MVP di giornata Malwina Smarzek, autrice di 23 punti (3 muri), ma bene anche Sorokaite (18 e un bel 57% di efficienza in ricezione) e Perinelli (14).

Qualche errore di troppo ad avvio di gara per la squadra di coach Pintus (4-2). Il tapin di Smarzek e l’attacco di Perinelli fanno salire le pinelle a +4 (9-5). Nella metà campo ospite è Kapralova a tenere in scia Cuneo (9-7). Sorokaite sbaglia servizio poi è Perinelli a non trovare il rettangolo rosa (13-12). Il set continua punto a punto (19-18). Pintus ferma il gioco prima sul 23-21 poi sul 24-21 e la Honda Olivero recupera due lunghezze ma Smarzek chiude di misura 25-23.

Nel secondo parzialeSorokaite firma il primo break della Wash4Green (4-2) e Olinga Andela mette a segno l’ace del +3 (7-4). Cambi manda in fast Sylves che non sbaglia poi è la regista stessa a mettere a terra il pallone del 10-6. Lazic in attacco lavora bene tenendo le sue saldamente agganciate (13-11). Polder per il -1 poi è Bjelica dai nove metri ad azzerare le distanze costringendo coach Marchiaro a chiamare time out (13-13). Il gioco si ribalta e Cuneo mette la testa avanti con Bjelica che sfrutta bene le mani del muro avversario (16-18). Nel finale le ospiti dimostrano di avere una marcia in più chiudendo 19-25.

| Marchiaro opta per Cosi al posto di Olinga Andela all’inizio del terzo set. Avvio equilibrato (4-3) a suon di botta e risposta. Al mani out di Smarzek risponde bene Polder in fast (14-13). La Wash4Green prova a mettere la testa avanti con Sorokaite (18-15) poi Kapralova manda out la pipe regalando il 20-16. Pinerolo difende il vantaggio: Cosi mura Polder firmando il set point e dai nove metri Sorokaite piazza il punto che vale il 2-1 (25-18).

Nel quarto parziale le padrone di casa partono bene con Sylves al servizio (4-0). La Honda Olivero si rimette subito in corsa recuperando lo svantaggio. L’ace di Perinelli riporta le pinelle in doppio vantaggio (10-8) poi Smarzek sale in cattedra prima a muro dopo in attacco difendendo il +3 (17-14). Cuneo non molla, Kapralova al servizio è brava a mettere in difficoltà la seconda linea di casa e con Cecconello riporta il set in perfetto equilibrio (21-21). La spunta Pinerolo di misura 25-23.

I protagonisti-

Malwina Smarzek (Wash4green Pinerolo)- "Abbiamo sofferto tanto questa partita ma sapevamo che sarebbe stata così. Ci aspettavamo scambi lunghi perché sapevamo che loro in difesa sono brave, abbiamo avuto pazienza e siamo felici per la prima vittoria e i primi tre punti".

Sara Panetoni (Honda Olivero Cuneo)- « A caldo faccio fatica a dire cosa non è andato, sicuramente qualche piccolezza che ha fatto la differenza. Stiamo lavorando tanto e bene e dispiace non aver portato a casa punti ma sono sicura che arriverà qualche soddisfazione ».

Il tabellino-

WASH4GREEN PINEROLO – HONDA OLIVERO CUNEO 3-1 (25-23 19-25 25-18 25-23)

WASH4GREEN PINEROLO: Perinelli 14, Sylves 9, Cambi 2, Sorokaite 18, Olinga Andela 3, Smarzek 23, Moro (L), Cosi 3, Bracchi, Moreno Reyes. Non entrate: Akrari, Avenia, Bussoli, Di Mario (L). All. Marchiaro.

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile, Kapralova 19, Cecconello 9, Bjelica 16, Lazic 6, Polder 11, Panetoni (L), Bakodimou 7, Scialanca, Martinez. Non entrate: Bisegna (L), Sanchez Savon, Colombo, Turco. All. Pintus.

ARBITRI: Puecher, Nava.

Durata set: 26′, 28′, 27′, 31′; Tot: 112′

MVP: Malwina Smarzek (Wash4green Pinerolo)

Spettatori: 1300