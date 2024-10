Starting Six: Simona Gioli ci parla di Olimpiade e campionato

ROMA- Nella puntata al femminile di Starting Six l’introduzione, nelle parole di Pasquale Di Santillo, della quarta giornata di A1 Femminile. In Prima Fila l’intervista alla ‘mamma volante’ Simona Gioli che insieme al conduttore affronta i tempi più ‘caldi’ legati al campionato ‘più bello del mondo’. L’ex azzurra, prima di entrare nel merito del turno di campionato, racconta le sue particolari emozioni per la vittoria delle azzurre a Parigi. ‘Le ho seguite come fossi una di loro’ è il primo commento di Simona dalle cui parole traspare grande emozione ‘a metà torneo avevo capito che l’Italia era destinata a vincere’. Secondo l’intervistata Julio Velasco è stato abilissimo a cancellare i problemi che la nazionale si portava dietro rispetto alla precedente gestione. La parola d’ordine è: serenità, alla base dei risultati ottenuti. La condizione mentale, accoppiata a quella fisica hanno fatto la differenza, sottolineando anche il grande contributo di era in panchina. Il rammarico di Gioli è quello di non aver potuto vivere in prima persona la splendida corsa verso l’oro. Passando ad affrontare i temi del campionato il commento di Simona sottolinea come la classifica sia spaccata in due, con squadre che lottano per le prime posizioni ed un gruppo che si batterà per mantenere il titolo sportivo. Conegliano ovviamente favorita con Milano che sta soffrendo l’assenza di Egonu ma pronta ad inserirsi nella lotta per il primo posto. Da metà campionato in poi comunque si vedranno i veri valori. Menzione speciale per Pinerolo che potrebbe essere la mina vagante. Novara con la vittoria contro Milano ripropone prepotentemente la sua candidatura a protagonista della stagione, dovendo ancora recuperare alcune giocatrici di spicco ancora ferme ai box. Analizzando l’evoluzione del gioco del centrale Gioli sottolinea come sia cambiato il modo di giocare e come siano diverse le caratteristiche delle migliori del ruolo rispetto ai tempi in cui lei giocava. Fra i segnali positivi c’è la tendenza di dar spazio alle giovani, segnalando Nwakalor come potenziale e futura top player.