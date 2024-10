Turno infrasettimanale per l'A1 femminile

Ad aprire le danze sarà l’anticipo di martedì 29 ottobre, in diretta Rai Sport dalle 20.30, tra la Wash4Green Pinerolo e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Un punto separa le due squadre, con le pinelle uscite malamente dalla trasferta di Palazzo Wanny contro Firenze e le perugine, ancora senza successi, sconfitte al tie-break al PalaBarton da Chieri.

Mercoledì 30 ottobre, dalle 20.30, tutti gli altri confronti, con tre match in esclusiva VBTV. Al PalaIgor, l’ennesimo derby piemontese vedrà di fronte l’Igor Gorgonzola Novara, in striscia positiva da tre giornate, e l’Honda Olivero Cuneo, protagonista nel fine settimana del bel tie-break contro la Numia Vero Volley Milano che è valso il primo punto in classifica. Sfida a tema ex all’Opiquad Arena di Monza tra le stesse ragazze di coach Lavarini e Il Bisonte Firenze, tra le squadre più in forma del momento: da Daalderop a Malual, da Davyskiba all’ex assistant coach ora alla guida delle bisontine Simone Bendandi. Gara che si preannuncia imprevedibile quella tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’Eurotek Uyba Busto Arsizio: le collinari sono reduci dal terzo tie-break vinto in cinque giornate (compreso l’anticipo del turno del 15 dicembre contro Milano), le farfalle dal sorprendente exploit contro la Savino Del Bene Scandicci.

Le toscane di coach Gaspari, dopo il brutto passo falso del weekend, troveranno invece sulla loro strada la Cda Volley Talmassons FVG in diretta anche su DAZN, così come il confronto tra la Smi Roma Volley e Bergamo, entrambe in striscia negativa: tre k.o. consecutivi per le giallorosse, due per le orobiche. Infine, alle 20.45 su Rai Sport, chiude il turno la sfida più attesa, almeno considerando i punti in classifica: da un lato la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, in rampa di lancio dopo tre successi di fila e 9 punti, dall’altro la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano, già a +3 sulla prima inseguitrice con 15 punti e ancora imbattuta.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Pinerolo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia-

Il primo turno infrasettimanale della stagione vedrà la Wash4Green Pinerolo ospitare la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Le due formazioni giocheranno l’anticipo martedì sera ore 20.30. Tre giorni ed ecco che Akrari e compagne ritornano in campo per il quinto turno di Regular Season contro le neo promosse perugine che di neo promosse non hanno davvero nulla. Lo dimostra la grande prestazione messa in campo sabato contro Chieri a cui hanno strappato un punto importantissimo. Tra le fila della Bartoccini due ex biancoblù, Adelina Ungureanu e Anett Nemeth. La trasferta di Firenze non ha sorride alla squadra di coach Marchiaro sconfitta 3-0 da il Bisonte. Sarà fondamentale azzerare tutto ed entrate in campo con una nuova energia e tanta determinazione.

PRECEDENTI: 2 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 1 successo Wash4green Pinerolo)

EX: Giorgia Avenia a Bartoccini Perugia nel 2022/2023; Anett Németh a Pallavolo Pinerolo nel 2023/2024; Carolina Pecorari a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022; Adelina Ungureanu a Pallavolo Pinerolo nel 2022/2023, 2023/2024



Michele Marchiaro (Allenatore Wash4green Pinerolo)-« Torniamo da Firenze con rammarico per il risultato e insoddisfatti per alcuni aspetti del gioco. La differenza emerge soprattutto da come abbiamo gestito il pallone con la ricezione negativa e da qualche black out di troppo. Per il resto i numeri sembrano presi da una partita più equilibrata. Sappiamo quanto contano i dettagli in questo sport. Tuttavia non c'è tempo per fare grandi analisi. Il calendario ci propone subito una nuova occasione. La cattiveria e la determinazione saranno fondamentali in una partita che probabilmente verrà affrontata senza troppi tatticismi ».



Guido Marangi (Vice allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Abbiamo fatto vedere dei progressi sul piano del gioco nell’ultima partita con Chieri come già era accaduto contro Vallefoglia. Ora però è il momento di iniziare a raccogliere punti, a partire da questa trasferta. Servirà aggredirle sin dai primi scambi e non adeguarci al loro ritmo. Non sarà facile perché parliamo di una squadra con giocatrici esperte e di una società che punta a riconfermarsi sulle posizioni della passata stagione. Loro hanno solo un punto in più di noi, ma in verità la classifica è molto corta per quanto riguarda metà graduatoria e gli ultimi posti. Hanno cambiato qualcosa rispetto l’anno scorso, dunque è probabile che anche loro possano aver pagato qualcosa in questo inizio di stagione ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano-

Partita-clou al PalaMegabox di Pesaro tra la Megabox Ondulati del Savio lanciata dopo tre vittorie consecutive, di cui due in trasferta, e la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che ha cominciato la stagione con il suo ritmo abituale: cinque vittorie su cinque e primo posto solitario. Per le tigri si tratta del primo impegno di quest'anno contro una big, e quindi di un test molto probante in merito al livello di gioco raggiunto. Conegliano ha davanti a sè un tour de force di impegni tra campionato e coppe europee cui farà fronte con il suo ampio organico. Alla Megabox il compito di provare ad approfittare di eventuali momenti di distrazione della capolista.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Chiara De Bortoli a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016; Simone Lee a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018



Ivano Angeli (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Quella con Conegliano è sempre una partita speciale. Loro sono una delle squadre più forti della storia della pallavolo italiana, ed è un onore per noi giocare e misurarci ogni anno contro di loro. Ogni anno riescono ad avere la meglio sulle avversarie, e anche quest’anno hanno alzato ulteriormente l’asticella, con l’arrivo di campionesse come Gabi e Zhu. Da parte nostra, avere un’avversaria del genere al PalaMegabox ci spingerà a superarci e a cercare di metterla in difficoltà con il nostro entusiasmo e la nostra voglia di vincere. Per i nostri tifosi è un’occasione da non perdere per sostenerci in un’impresa difficile, ma non impossibile. La squadra è in un buon momento, e darà tutto quello che ha ».



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « E' iniziato il momento caldo della stagione, ora giocheremo regolarmente tre volte a settimana e a dicembre avremo un tour de force che comprende anche la trasferta in Cina per il Mondiale. Fortuna vuole che grazie a una società top che non smetterò mai di ringraziare abbiamo un roster che ci permette di ruotare le atlete, abbiamo programmato un paio di cambi in ogni gara e anche mercoledì a Vallefoglia procederemo in questo senso. Andiamo ad affrontare una trasferta tra le più insidiose con una squadra in salute che viene da una bella serie di vittorie. Loro saranno certamente cariche a palla, sarà una partita molto difficile e un test molto interessante per la mia squadra, mi aspetto una partita tosta, dovremo dare il massimo ».

Igor Gorgonzola Novara - Honda Olivero Cuneo-

Terza gara casalinga e terzo derby stagionale per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che si prepara a ricevere Cuneo con il morale alle stelle dopo l'ottima prestazione interna contro Milano, che ha regalato alle biancorosse il primo punto in campionato. Novara si presenterà all'appuntamento con le solite due assenze di Fersino e Akimova, che proseguono il proprio percorso di recupero rispettivamente dai guai al menisco e alla spalla. Sono quattro le ex in gioco: Signorile (2014-2016 a Novara) e Kapralova (2023-2024) tra le ospiti e Bosio (2018-2019 a Cuneo) e Squarcini (2021-2022) tra le azzurre.

PRECEDENTI: 17 (14 successi Igor Gorgonzola Novara, 3 successi Honda Olivero Cuneo)

EX: Francesca Bosio a S.Bernardo Cuneo nel 2018/2019; Federica Squarcini a S.Bernardo Cuneo nel 2021/2022; Anastasiia Kapralova a Igor Novara nel 2023/2024; Noemi Signorile a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016



Giulia De Nardi (Igor Gorgonzola Novara)- « Cuneo è un avversario da non sottovalutare, il cui valore sicuramente non è a pieno rispecchiato dalla classifica fin qui ottenuta. In Italia si deve giocare sempre con la massima attenzione contro qualsiasi squadra e in questo caso parliamo di un gruppo che ha qualche individualità importante e diverse atlete esperte, in grado di mettere in difficoltà avversari più quotati come ha dimostrato anche la sfida con Milano. Servirà una partita attenta e una prestazione di livello per ottenere un risultato positivo ».

Rebecca Scialanca (Honda Olivero Cuneo)- « Il primo punto della stagione, conquistato contro una grande come Milano, ci darà tanta fiducia. Avevamo giocato bene, senza però raccogliere punti. Ora è più facile vedere le nostre potenzialità e la partita con Milano ci darà un'ottima carica per quella con Novara ».



Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze-

Un fine ottobre-inizio novembre fitto di appuntamenti per la Numia Vero Volley Milano. Dopo la vittoria al tie-break di domenica in casa della Honda Olivero Cuneo, la formazione di Stefano Lavarini si appresta di nuovo a tornare in campo: tra le mura amiche dell'Opiquad Arena di Monza, mercoledì 30 ottobre alle ore 20:30 (diretta VBTV) affronterà Il Bisonte Firenze nella quinta giornata di andata della Regular Season 2024-2025. Per Orro e compagne, dunque, subito una nuova occasione per consolidare il proprio gioco anche in vista della partita successiva, già in programma alla fine della settimana contro Perugia. Le meneghine si presentano a questa sfida con le toscane con due tie-break consecutivi nelle gambe, che hanno impiegato diverse energie. Firenze, invece, nell'anticipo della giornata precedente ha superato con un rotondo 3-0 Pinerolo, assicurandosi così 3 punti preziosi in classifica.

PRECEDENTI: 20 (7 successi Il Bisonte Firenze, 13 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Anastasia Guerra a Azzurra Volley Firenze nel 2020/2021; Anna Davyskiba a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Adhuoljok John Majak Malual a Vero Volley nel 2023/2024 - Allenatori: Simone Bendandi a Vero Volley nel 2022/2023, 2023/2024



Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Non abbiamo nemmeno il tempo di fermarci, perché dobbiamo subito concentrarci sulla sfida contro Firenze, una squadra composta da molte giovani giocatrici di grande prospettiva ed entusiasmo. Hanno messo in difficoltà ogni avversaria, giocando bene e ottenendo recentemente anche buoni risultati. Sarà dunque una partita da preparare con attenzione, sia dal punto di vista tattico che per il recupero delle energie, soprattutto dopo il tie-break contro Cuneo ».



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Uyba Busto Arsizio-

La Reale Mutua Fenera Chieri '76 conclude il mese di ottobre con il suo secondo impegno infrasettimanale della stagione. L'appuntamento, valido per la quinta giornata della Serie A1 Tigotà, è al PalaFenera per mercoledì 30 ottobre contro l'Eurotek Uyba Busto Arsizio. Fischio d'inizio alle ore 20,30. Reduci dal successo esterno per 2-3 a Perugia, dopo due vittorie interne al tie-break con Novara e Firenze le ragazze di coach Bregoli cercheranno di conquistare in casa il primo successo stagionale da 3 punti. Sulla loro strada troveranno una squadra che, affidata al vice allenatore Enrico Barbolini dopo la conclusione dei rapporti col tecnico Gianni Caprara e il direttore sportivo Carmelo Borruto, domenica ha firmato il colpo grosso del quarto turno centrando la sua prima vittoria contro un'avversaria del calibro di Scandicci. I precedenti fra i due club sono 14, con 7 affermazioni per parte e Chieri reduce negli scontri diretti da 6 vittorie consecutive. Ben cinque le ex da parte chierese: Anne Buijs, Federica Carletti, Loveth Omoruyi, Ilaria Spirito e Katerina Zakchaiou. Nelle file della Uyba Busto c'è invece Giuditta Lualdi, indimenticata protagonista della promozione del Chieri ’76 in A1 nel 2018.

PRECEDENTI: 14 (7 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Anne Buijs a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Federica Carletti a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024; Loveth Oghosasere Omoruyi a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018; Katerina Zakchaiou a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Giuditta Lualdi a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018

Lucille Gicquel (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « La partita con Perugia è stata lunga e molto intensa. Abbiamo avuto alti e bassi, ma la cosa più importante è aver centrato la vittoria. Questo è il campionato italiano, ogni partita è una grande sfida. Ora ci attende Busto. E' una bella squadra, lo ha dimostrato contro Scandicci questo weekend. E’ una partita come le altre: dovremo essere pronte a combattere su ogni punto per arrivare alla vittoria ».

Federica Pelloni (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Questa settimana ci aspettano due partite molto impegnative, non solo Chieri ma anche Pinerolo domenica in casa. Dobbiamo affrontare Chieri con la stessa aggressività vista con Scandicci, ma anche con la spensieratezza che ci contraddistingue. Non dovremo aver paura di niente e sono convinta che tireremo fuori un'altra bella prestazione per noi e per i nostri tifosi che so ci seguiranno anche in questo infrasettimanale ».



Smi Roma Volley – Bergamo-

Dopo il tutto esaurito registrato con Conegliano, la SMI Roma Volley torna a giocare al Palazzetto dello Sport per il turno infrasettimanale valevole per la quinta giornata di andata del Campionato Italiano di Serie A1 Femminile. Mercoledì 30 ottobre, alle ore 20:30, le Wolves attendono Bergamo per una sfida che si preannuncia molto interessante visto il buon inizio di campionato delle orobiche. Ci sarà bisogno del calore di tutto il pubblico romano per tornare a sommare punti in classifica. Con Melli e Adelusi in recupero dai rispettivi infortuni ma non ancora utilizzabili, con ogni probabilità la squadra di coach Cuccarini potrà contare di nuovo su Wilma Salas. La schiacciatrice azera di origine cubana, infatti, sembra aver smaltito i problemi fisici che l’avevano costretta a saltare l’ultima trasferta novarese per proseguire il suo percorso di recupero nella Capitale. Dopo la vittoria con Talmassons e tre sconfitte consecutive con le prime tre della classe, le giallorosse vogliono ritrovare anche in campionato la stessa continuità dimostrata sin qui in Europa, dove con un percorso netto di sei vittorie in sei gare hanno conquistato la WEVZA Cup 2024 e l’accesso ai sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup 2025.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Smi Roma Volley)

EX: Luna Cicola a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Marie Schoelzel a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022



Luna Cicola (Smi Roma Volley)- « Dopo aver affrontato avversari molto duri nelle ultime tre partite di campionato, abbiamo voglia di rivalsa e di mettere in campo le nuove consapevolezze che abbiamo acquisito. Contro Bergamo servirà molta energia e tenacia per conquistare punti fondamentali per la classifica e sono sicura che potremo contare sul consueto calore del nostro pubblico ».



Roberta Carraro (Bergamo)- « Dobbiamo ripartire dal terzo set della gara di domenica scorsa. Abbiamo lottato e siamo state capaci di tenere testa a Conegliano, con lo stesso spirito dobbiamo scendere in campo a Roma ».



Savino Del Bene Scandicci - Cda Volley Talmassons Fvg-

Primo turno infrasettimanale nel campionato della Savino Del Bene Volley, che attende a Palazzo Wanny la neopromossa Cda Volley Talmassons Fvg. Le toscane, in cerca di riscatto dopo aver incassato la prima sconfitta stagionale sul campo di Busto Arsizio, hanno il dovere di rilanciarsi per consolidare la propria posizione nei piani alti della classifica. Talmassons sbarcherà invece a Palazzo Wanny dopo aver subito la terza battuta d'arresto della sua stagione, nel fine settimana infatti la squadra friulana è uscita sconfitta 3-1 dalla sfida casalinga contro Vallefoglia. Il fischio d’inizio del match valido per il quinto turno di campionato è fissato per mercoledì 30 ottobre alle ore 20.30.

EX: Martina Ferrara a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018; Yana Shcherban a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Quella con Talmassons è una partita esattamente come quella di Busto Arsizio, cioè una gara da preparare con la consapevolezza che ci sarà una squadra neopromossa che ha fatto comunque un ottimo risultato contro una Bergamo che veniva da due vittorie consecutive. Talmassons è una formazione con delle giocatrici che hanno esperienza in A1: Sherban, Strantzali e Kraiduba sicuramente conoscono il nostro campionato, quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Di sicuro la partita di Busto è stata molto negativa, ma su tanti fronti ci ha dimostrato che dobbiamo imparare a soffrire. Dovremmo imparare a uscire dalle situazioni di difficoltà, sicuramente con una gestione dell'errore che deve essere obbligatoriamente migliore, ma anche con la pazienza di giocare contro squadre che giocano con l'ambizione di portar via punti importanti per la lotta alla salvezza. Veniamo da una partita estremamente negativa ed è importante giocare subito, ma è importante farlo con con lucidità ».



Leonardo Barbieri (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Come è normale che sia quando si gioca di Mercoledì, al Lunedì faremo qualcosa con le ragazze che hanno giocato un po’ di meno mentre le altre lavoreranno più in palestra, poi partiremo con i video per l’analisi e la preparazione della partita. Per quanto riguarda Scandicci, sappiamo che è un campo veramente difficile ma andiamo a mente serena a giocare la nostra partita. Cercheremo di rischiare tantissimo e poi vedremo come andrà ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 5ª GIORNATA-



Martedì: 29 ottobre 2024, ore 20.30



Wash4green Pinerolo - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Cesare Stefano, Grossi Dario



Mercoledì: 30 ottobre 2024, ore 20.30

Igor Gorgonzola Novara - Honda Olivero Cuneo Arbitri: Goitre Mauro, Scotti Paolo

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Salvati Serena, Zavater Marco



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Serafin Denis, Simbari Armando



Smi Roma Volley – Bergamo Arbitri: Curto Giuseppe, Brunelli Michele



Savino Del Bene Scandicci - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Luciani Ubaldo, Carcione Vincenzo



Mercoledì: 30 ottobre 2024, ore 20.45



Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Vagni Ilaria

Prosecco Doc Imoco Conegliano 12, Reale Mutua Fenera Chieri '76 9, Savino Del Bene Scandicci 9, Igor Gorgonzola Novara 9, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 9, Numia Vero Volley Milano 9, Il Bisonte Firenze 6, Bergamo 6, Cda Volley Talmassons Fvg 3, Wash4green Pinerolo 3, Smi Roma Volley 3, Eurotek Uyba Busto Arsizio 3, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 2, Honda Olivero Cuneo 1.